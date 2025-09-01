Sospechan que no se limita solo a esos dos detenidos, los dos relacionados con el hotel donde se alojaba Matilde

Asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia: la española habría mostrado interés en comprar el hotel en el que se alojaba

Sobre el caso de Matilde Muñoz, la mujer española asesinada en Indonesia y cuyo cuerpo fue localizado enterrado en la playa, el entorno de la mujer está convencido de que hay varias personas más implicadas. Sospechan que no se limita solo a esos dos detenidos, los dos relacionados con el hotel donde se alojaba Matilde. Informa en el vídeo Marta Lilao.

La enterraron en una playa de Lombok días después de matarla. Así lo han confesado los dos detenidos por la muerte de Mati Muñoz. Engrilletados, reconstruyen el crimen en los alrededores del hotel dónde ocurrió todo.

"La tuvieron en un cuarto de detrás. Estos dos individuos debieron ponerse nerviosos y decidieron cambiarla de lugar. Allí estuvo un mes y medio y la sacaron y la llevaron a la playa", cuenta Ana Jorba, amiga de la víctima.

Tras dos meses desaparecida, la geolocalización de su móvil llevó la policía hasta los sospechosos. Dos hombres, trabajador y extrabajador del hotel dónde se alojaban la española. "Vendieron el teléfono móvil en un mercado negro, localizaron al tío que lo compró y cuando le localizaron le preguntaron de donde había sacado ese teléfono", cuenta Jorba.

Cuando la policía acudió al tipo que vendió el teléfono, este confesó el crimen. El entorno de Mati cree que hay más empleados involucrados. "La que llevaba las cuentas del hotel no aparece por ningún lado como detenida ni nada. Ella da la casualidad de que tenía un familiar policía y sospechamos que gracias a ese familiar policía se está saliendo de rositas", añade la amiga de la víctima.

Según las primeras investigaciones, es un crimen planificado, hecho para robarle dinero. De sus pertenencias desaparecieron 155 euros. Para la familia hay muchas incógnitas que resolver. "¿De dónde salió ese mensaje de estoy en Laos? ¿Quién mandó ese mensaje? ¿Quién más ya está involucrado?", insiste Jorba. La autopsia de la española se ha retrasado hasta mañana.