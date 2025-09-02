La familia de Raúl Heredia da una nueva versión sobre la autoría del asesinato

La familia de Raúl Heredia asegura que la preautopsia indica que su muerte fue violenta

La muerte de Raúl Heredia en Mijas, Málaga, dejó a una familia completamente rota y enfrentada por la pérdida de dos de sus miembros. En un primer momento, la familia de Raúl acusó a Fernando por ser el último en ver a Raúl. Cuando encontraron el cuerpo, uno de los hijos de Raúl presuntamente fue a asesinar a Fernando, lo que provocó un fuerte enfrentamiento entre las familias. Sin embargo, la autopsia dictaminó que la muerte de Raúl fue accidental, aunque su familia no se lo creyó y aseguró que se trataba de una muerte violenta.

La familia de Raúl Heredia se ha puesto en contacto con el programa para aportar una nueva versión sobre la autoría del fallecimiento. Ahora, la familia carga contra David, hermano de Fernando, y lo acusan del supuesto crimen.

David, hermano de Fernando: "Quieren hacer como que yo soy culpable de la muerte de mi primo"

'Vamos a ver' habla con David, hermano de Fernando y acusado por la familia de Raúl del asesinato de Raúl Heredia: "En el momento en que desaparece Raúl, toda la familia me está echando las culpas, primero a mi hermano Fernando, al que le arrebatan la vida, y ahora que no está mi hermano me están acusando a mí. Quieren hacer como que yo soy culpable de la muerte de mi primo, una persona que se ha criado conmigo, una persona que amo con locura y por cuya pérdida estoy sufriendo igual que por la de mi hermano. Quiero aclarar que nosotros no tenemos nada que ver con la muerte de mi primo".

Además, habla del asesinato de Fernando: "En el momento en que se encuentra el cuerpo de mi primo y todos corren hacia donde está Raúl, su hijo Francisco va a casa de su abuela, coge un arma y viene directamente a mi casa. En la puerta, delante de mi madre, mi sobrina, mi mujer, la mujer de Fernando y de mí, Francisco le pega un disparo a mi hermano".