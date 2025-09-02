La mesa estuvo compuesta por 18 comensales que gastaron un promedio de 3.500 euros por persona

Un restaurante de Palmanova, Mallorca, ha generado gran revuelo tras compartir en sus redes sociales la factura de una consumición que superó los 63.000 euros. El establecimiento, llamado Annabel, mostró el ticket de una mesa compuesta por 18 comensales que gastaron un promedio de 3.500 euros por persona. La cuenta total ascendió a 63.237,90 euros, incluyendo un cargo destacado de 45.000 euros por "diversos platos de pescado", aunque no se especificaron los productos concretos consumidos.

Una propina de 5.748,90 euros

La publicación del recibo fue acompañada de un mensaje irónico del restaurante: “¿De quién es esta cuenta? Etiqueten a la persona en los comentarios, nos gustaría hablarlo”. En los comentarios, otros profesionales del sector hostelero bromearon sobre la fortuna que supondría atender a clientes con ese nivel de gasto.

Se especula que los comensales podrían ser celebridades estadounidenses con alto poder adquisitivo, aunque no se ha confirmado esta información que recoge el Diario de Mallorca.

Además del importe, la factura incluye una propina de 5.748,90 euros, que corresponde a un 10 % adicional sobre el total. Esta práctica ha reavivado la polémica, ya que el restaurante Annabel había sido criticado anteriormente por añadir automáticamente un 10 % de propina a las cuentas de sus clientes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó que en España la propina no es obligatoria y que el servicio debe estar incluido en el precio, por lo que cobrarla como concepto adicional puede considerarse ilegal.

Responsables del local contactados por el citado medio defienden que actúan con "total transparencia", señalando que la propina aparece en el ticket en mayúsculas y negrita, y que el cliente puede decidir si abonarla o no. También indicaron que en ocasiones devuelven el importe si el cliente lo reclama posteriormente, calificando la situación como una "zona gris" legal.