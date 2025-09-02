La madre de los menores afirma que había cuatro adultos viviendo en la casa y que todos dormían en el comedor

Unos padres, detenidos en Madrid al tratar de huir con sus seis hijos enfermos: estaban desnutridos y vivían entre basura

Natalia es la madre de los seis niños que han sido hallados desnutridos y viviendo entre basura en una casa en Vallecas (Madrid). Cinco de ellos se contagiaron de impétigo, una enfermedad cutánea muy contagiosa fruto de la suciedad con la que convivían. Natalia y su marido estaban preparándose para huir con sus hijos y así evitar que fueran ingresados en un centro de menores cuando la policía llegó para detenerles. Este martes, ‘Vamos a ver’ ha hablado en directo con ella. “Ahora me doy cuenta de la situación en la que los tenía”, ha asegurado.

La casa en la que vivían los seis menores y otros cuatro adultos es “pequeña, con dos habitaciones” y todos ellos dormían en el comedor, según ha explicado Natalia. Ella es la madre de los niños, que asegura que se encuentra en una situación límite: ha contado que ha tratado de pedir ayudas y viviendas para mejorar su situación, sin éxito. A esto se suma que se siente “como depresiva”, lo que ha llevado a la situación límite en la que se encontraban sus hijos. Además, asegura que nunca ha tenido la casa de esa manera.

Se mudaron a esta casa, que dice que pertenece a su suegra, hace dos años: “Nunca he tenido la casa así. Pero no sé qué me ha llegado a pasar, que llegó un momento que no tenía ganas de levantarme del sofá”.

La hija mayor avisa a la policía de que los padres planean huir con los menores

Según los datos expuestos por el programa, fue la hija mayor quien alertó a la policía de que sus padres planeaban huir con los niños cuando supieron que se los iban a quitar debido a las condiciones en las que vivían. “Sé que lo que ha intentado hacer es para ayudarme”, asegura Natalia.

Según Natalia, los niños iban al colegio y también acudieron al pediatra cuando se dio cuenta de que uno de ellos tenía una roncha en la piel. “Les compré sus medicinas y sus cremas”, ha asegurado. A pesar de ello, cinco de ellos acabaron contagiándose de impétigo.

Ahora, Natalia asegura que está buscando ayuda tanto para ella como para mejorar la situación de su familia. “Pido a Dios una vivienda, un trabajo para mi marido y que esto no se vuelva a repetir”, ha terminado.