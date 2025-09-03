Se retrasa al jueves ya que solo hay un forense para 400 islas

El cuerpo de Matilde Muñoz, hallada sin vida en Indonesia, estuvo cuatro días en un cuarto de almacenamiento del hotel

La autopsia de la española Matilde Muñoz, asesinada el 2 de julio en la turística Lombok, tuvo que ser retrasada a este jueves, ya que solo hay un único médico forense disponible en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen unas 400 islas, entre ellas Lombok.

Mientras se espera a la realización de la autopsia, los dos detenidos se encuentran aislados en una celda de la comisaría de Lombok Occidental, donde pueden estar un máximo de 60 días, según fuentes policiales.

Un médico forense para 400 islas

“Solo hay un médico forense, el doctor Arfi, y no está aquí”, dijo la doctora Mike Wijayanti Johar, directora interina del Hospital Bhayangkara Mataram de Lombok, a donde fue llevado el cuerpo de Muñoz el sábado por la noche, cuando fue hallado en una playa de Senggigi.

Wijayanti dijo que el hospital recibió este miércoles la autorización policial para proceder con la autopsia de Muñoz, quien cumplía 73 años este mes, pero que hoy no estaba disponible el forense.

Según la doctora, Arfi es el único médico forense de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen 403 islas, entre ellas Lombok, con una población total de 5,7 millones de habitantes, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Indonesia es un vasto archipiélago en vías de desarrollo con más de 17.000 islas, algunas de ellas remotas y con infraestructura y comunicaciones precarias.

Wijayanti indicó que se espera que la autopsia de la española sea realizada el jueves y que podría demorarse hasta 4 horas. También aclaró que, por el momento, solo se prevé ese examen forense.

“La información actual es que solo se llevará a cabo la autopsia en Lombok”, dijo, al ser preguntada si podría realizarse otro examen forense en España.

Por su parte, la familia de Muñoz estaría considerando su cremación, según fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con la investigación policial, Muñoz habría sido asesinada la madrugada del 2 de julio por dos hombres en la treintena, uno de ellos un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba la española desde junio, y otro un extrabajador del centro.

Cuatro días en un cuarto

Es aún incierto qué ocurrió con el cuerpo durante los dos meses que estuvo desaparecido. Según las pesquisas policiales, estuvo al menos cuatro días en un cuarto de almacenamiento del rudimentario hotel Bumi Aditya.

El sábado 30 de agosto la Policía de Lombok afirmó haber hallado el cadáver de la española en una playa de Senggigi a medio kilómetro del hotel de Muñoz, que acostumbraba a pasar largas temporadas en esta isla indonesia.

Desde España se envió una radiografía de la dentadura de Muñoz, que habría ayudado a identificarla, según fuentes cercanas al caso. La Policía local no ha especificado cómo hizo el procedimiento.

En la madrugada del domingo, la comisaría de Lombok Occidental divulgó un comunicado en el que informó de la detención de los dos hombres, indicando que tenían como objetivo “robar las pertenencias” de la española, que habría sido “asfixiada” por los detenidos que entraron por la ventana de su habitación.

La Policía de Lombok ha asegurado que la investigación continúa.

15 días en asilamiento

Los dos detenidos tienen que pasar 15 días en aislamiento y no pueden comunicarse con otros presos.

Por su parte, desde la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso y con la que colabora la de Senggig , un portavoz reiteró que no hay por el momento más sospechosos y que la investigación está bajo su control.

Cuando acabe, indicó, se enviará un informe a la Fiscalía Indonesia.