Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta la isla de Lombok para hablar con las personas que conocían a Matilde

En una playa turística y cerca de centros comerciales: Así es la zona en la que encontraron el cuerpo de Mati, la española asesinada en Indonesia

Matilde Muñoz, una española de 72 años, fue encontrada muerta el pasado 30 de agosto en una playa cercana al hotel donde se alojaba en la isla indonesia de Lombok. Llevaba desaparecida desde principios de julio, sin que existiera constancia de su salida del país. La policía de Lombok Occidental detuvo a dos hombres vinculados al establecimiento hotelero, quienes confesaron su participación en el crimen, pero la familia de Matilde cree que no son los únicos implicados en su muerte.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta este lugar para hablar con las últimas personas que vieron con vida a la española. El hotel que Matilde consideraba su casa ahora mismo se encuentra cerrado y custodiado por un trabajador. No dejaron entrar al recinto del hotel al programa y afirmaron que conocían a la española y que están muy afectados: "Está cerrado. Era muy buena mujer, era una persona muy amable. Estoy en shock, estoy muy triste, todo el mundo aquí está triste porque Matilde era muy buena persona con todo el mundo".

Vecino de Lombok: "Era muy buena mujer, muy amigable"

El trabajador del hotel también explicó que el establecimiento actualmente está cerrado y que por eso no podía dejar pasar al reportero del programa, aunque a través de diferentes páginas web de reservas siguen aceptando clientes.

Además, el programa pudo hablar con vecinos cercanos al hotel que veían muy habitualmente a Matilde: "La vi hace dos meses y ya nunca más. Estoy en shock. La veía por las mañanas, daba de comer a los perros y a veces la veía con la moto". También con un trabajador de una cafetería situada al lado de la playa donde fue enterrada Matilde, a la cual la española acudía con frecuencia: "La conocía, venía todas las mañanas a comer y a nadar. Era muy buena mujer, muy amigable".