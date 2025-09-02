Los investigadores centran sus sospechas en los dos hombres detenidos, aunque todas las hipótesis están abiertas

La confesión de los dos detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia durante la reconstrucción del crimen

Continúa la investigación por el crimen de Matilde Muñoz, la española hallada sin vida enterrada en una playa de Senggigi, en la isla de Lombok, Indonesia. Sin embargo, su cuerpo sin vida no siempre estuvo aquí. Habían ido trasladando de lugar su cadáver, que permaneció cuatro días en el cuarto de almacenamiento del hotel en el que se alojaba.

El sábado 30 de agosto, las autoridades de Indonesia encontraron su cuerpo sin vida enterrado en una playa de Senggigi, a tan solo 500 metros del hotel Bumi Aditya, donde Matilde Muñoz se había alojado desde su llegada a Lombok.

Ese mismo día, se detuvo a dos hombres de 30 y 34 años. Uno de ellos trabajaba en el hotel en el que se alojaba Matilde Muñoz y otro era un exempleado. La Policía dio con ellos gracias a la geolocalización del teléfono móvil de la española.

Matilde Muñoz fue asesinada premeditadamente

Según las investigaciones, Muñoz fue asesinada premeditadamente por los dos hombres en la madrugada del 2 de julio en su hotel, con intención de robarle.

La investigación, a cargo de la comisaría de Lombok Occidental, a la que reporta la de Senggigi , "se ha hecho desde el principio en colaboración con la Policía de Yakarta y la Interpol" y que el plan es que siga en manos de agentes de la isla, señala Putu Kardhianto.

Aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas, centran sus sospechas en los dos detenidos, que permanecen en un calabozo de la comisaría de Lombok Occidental.

No obstante, los familiares y amigos de Matilde Muñoz sospechan que haya más personal del hotel implicado en el presunto crimen.

En este sentido, la autopsia revelará más detalles de la muerte de la española, una ávida viajera que acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok.