Abogado del detenido por el tiroteo en Alfafar: "Mi cliente le salvó la vida a la víctima"

El joven que acompañaba al autor del tiroteo de Alfafar (Valencia) se ha entregado a la policía un día después de los hechos, mientras los esfuerzos se centran ahora en localizar al presunto tirador, identificado como Pedro “El Mexicano”. El suceso tuvo lugar sobre las 23:30 horas de este lunes 1 de septiembre en pleno centro del municipio, cuando una discusión entre dos vecinos acabó en que uno de ellos disparara tres veces con una escopeta contra el otro, provocándole heridas de extrema gravedad. La víctima, de 33 años, continúa hospitalizada en estado crítico.

'Vamos a ver' habla en directo con Alfredo Escudero, abogado del detenido, el joven que acompañaba al presunto autor de los disparos. Alfredo explica por qué el joven acabó presentándose voluntariamente ante la policía: "La familia se puso en contacto conmigo, son viejos conocidos por otros casos. Cuando me presentaron la situación y vi el panorama, vi los vídeos en los cuales mi defendido le salva la vida a la víctima. La jugada estaba clara, teníamos que presentarnos cuanto antes para eliminar cualquier riesgo de fuga".

Alfredo Escudero: "No me gustaría pensar qué le hubiera pasado al herido si mi defendido no le arrebata la escopeta al agresor"

Además, comenta cuál va a ser su estrategia para defender a su cliente: "Mi cliente le salvó la vida a la víctima. Una imagen vale más que mil palabras y, evidentemente, lo ha visto España entera. No me gustaría pensar lo que le hubiera pasado al herido si mi defendido no le arrebata la escopeta al agresor".

Por otro lado, Alfredo explica por qué se le imputan los mismos delitos que al presunto autor: "La policía no es que pueda pensar o no pensar, tiene que ejecutar su trabajo, y en una situación tan controvertida tiene que poner todas las piezas de convicción a disposición judicial. Por lo tanto, la policía ha hecho su trabajo y nosotros vamos a hacer el nuestro. Pero, evidentemente, no es que nos hayamos entregado voluntariamente, en el vídeo está todo más que claro".