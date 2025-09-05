El propietario del apartamento descubrió el cuerpo con signos de violencia extrema: la víctima estaba desnuda con la cabeza tapada, un gesto que apunta a que conocía a su agresor

Los responsables de un piso turístico de Lloret de Mar (Girona) se encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de una mujer de 30 años, con signos de violencia compatibles con una agresión sexual de extrema gravedad e incompatibles con la vida. Los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación y, pocas horas después, detuvieron a un hombre de 35 años por su presunta implicación en el crimen.

Alfonso Egea aportaba en 'Vamos a ver' más detalles sobre el caso: "El arrendamiento del piso estaba a nombre de las dos personas. Cuando el propietario va a hacer el check-out, se encuentra con la terrible escena. La escena es de una violencia muy extrema. Hay un dato muy llamativo que suele vincular a la víctima con el autor, el cuerpo estaba completamente desnudo, salvo la cabeza, que estaba tapada. Es un gesto que habitualmente se atribuye a alguien que conoce a su víctima y no quiere contemplar el rostro de la persona a la que ha asesinado, en el transcurso de una violenta agresión sexual".

Verónica Guerrero: " Mentir en ese escenario y no caer en ninguna contradicción es tremendamente complicado"

Además, explica cómo se produjo la detención: "A él se le detiene rápido porque se sabe que hay otra persona que tiene que estar ocupando ese piso. Es un tipo de nacionalidad italiana, se le detiene y se llega a hacer una reconstrucción de los hechos. Si no hay un reconocimiento parcial del detenido, no hay reconstrucción que hacer, por lo que algo ha debido contar. Por lo que si no colabora, no hay reconstrucción".

La abogada Verónica Guerrero explicaba por otro lado la importancia de las reconstrucciones: "La pedimos rápido porque, fundamentalmente, lo que se busca son las contradicciones. Cuando tú te metes en el escenario del crimen y empiezan a contarte cómo lo han hecho, mentir en ese escenario y no caer en ninguna contradicción es tremendamente complicado".