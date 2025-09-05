La Policía indonesia asegura afirmó que el cadáver fue trasladado tres veces hasta que fue encontrado en la playa

La amiga de la española asesinada en Indonesia confirma que los sospechosos la conocían: "Uno trabajaba en el hotel y el otro también estuvo allí"

Compartir







Tras realizarle la autopsia a Matilde Muñoz, asesinada en la isla indonesia de Lombok, la policía ha afirmado que el cadáver de la española fue trasladado tres veces hasta que fue encontrado sin vida en una playa.

El equipo de 'Vamos a ver' desplazado en la zona ha estado en todos estos puntos donde, según el reportero David Cifuentes, nos han sido muy bien recibidos.

Los dos detenidos por el asesinato de Matilde, de 30 y 34 años, habrían trasladado su cuerpo sin vida desde el hotel en el que se encontraba alojada a cuatro localizaciones distintas.

Los cuatro puntos donde estuvo el cadáver de Matilde Muñoz

El dos de julio a las tres menos cuarto de la mañana, estos dos hombres habrían entrado en el bungalow número 107 con la intención de robarla. La quitaron 156 euros y posteriormente la asfixiaron hasta acabar con su vida.

De ahí llevaron su cuerpo hasta el cuarto de generador del hotel, donde permaneció cuatro días. Después de ese tiempo, los dos presuntos asesinos llevaron el cadáver de Matilde hasta la parte trasera del hotel, que se encuentra llena de basura y de maleza.

La tercera localización que los policías aseguran que utilizaron estas dos personas para esconder el cuerpo sin vida de Matilde debido a la presión mediática es una parcela vacía.

Posteriormente, el 24 de agoto, llevaron el cadáver de la española hasta la playa de Senggigi, una de las principales playas de Lombok, donde encontramos hoteles y restaurantes. El sábado 30 de agosto, la policía encontró el cuerpo de Matilde enterrado en la playa.

"Esta mañana hemos estado por la zona del hotel y no nos han recibido precisamente con los brazos abiertos", ha contado en directo el reportero del programa.