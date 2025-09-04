La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer, que fue vista por última vez en la tarde de este miércoles

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 75 años que fue vista por última vez en la tarde de este miércoles en la zona de Morro de los Gatos, en Arona, aproximadamente a las 14.00 horas.

Concretamente se trata de una mujer de constitución delgada, 158 centímetros de altura, color marrón de ojos, cabello liso, largo y canoso, con deterioro cognitivo que pudiera haberse desorientado, detalla la Guardia Civil en una nota, que agrega que se la busca por los núcleos de Cabo Blanco, Buzanada, Valle San Lorenzo y Chayofa.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha compartido una alerta de búsqueda en sus redes sociales con los datos de la mujer para así facilitar la colaboración ciudadana en su búsqueda.

En el dispositivo participan diversas unidades de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, Servicio Aéreo de la Guardia Civil, Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) con drones, Grupo Cinológico de la Guardia Civil, así como otros servicios de emergencia, como Policía Local de Arona y Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Arona, entre otros, que colaboran en la búsqueda de esta persona.

La colaboración ciudadana es clave

El CNDES destaca la importancia de que cualquier persona que pueda tener información relevante sobre esta desaparición, contacte de inmediato con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En este sentido, se recuerda que el teléfono 062 de la Guardia Civil está habilitado para comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar