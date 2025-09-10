Un hombre de avanzada edad ha muerto después de sufrir una cogida de una vaquilla durante un encierro en Gelsa, en Zaragoza

Un hombre de avanzada edad ha muerto después de sufrir una cogida de una vaquilla durante el encierro de las fiestas patronales de la localidad zaragozana de Gelsa el pasado sábado.

El hombre, vecino de la localidad y nonagenario, fue embestido por una de las vacas de la ganadería Raúl Izquierdo de Codo y trasladado de urgencia a un hospital de la capital aragonesa, donde ha acabado perdiendo la vida.

Así lo recogen medios como 'El Periódico de Aragón'. El municipio de Gelsa cuenta con alrededor de 900 habitantes censados. Allí se celebraban las fiestas en honor a la Virgen del Buen Suceso, con una amplia programación que incluía actos taurinos.

Esta jornada se ha celebrado el funeral

Según las fuentes locales, esta jornada del 10 de septiembre se ha celebrado el funeral del hombre que sufrió la cogida. Hay una gran conmoción entre la población. No es el único caso estas semanas en Aragón, ya que se han producido otras fuertes cogidas en otros encierros.