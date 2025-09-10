'Vamos a ver' habla con la mujer que guardaba el feto de su bebé en el congelador de su casa: "Estoy mejor"

'Vamos a ver' ha podido hablar con la mujer que guardaba el feto de su bebé en el congelador de su casa

La madre del feto hallado en un congelador en Alberche del Caudillo, Toledo, dice que abortó a finales de agosto

La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación en la localidad toledana de Alberche del Caudillo (Toledo) tras el descubrimiento, este martes, de un feto sin vida en el interior de una vivienda. La madre, quien ya ha prestado declaración ante las autoridades, habría sufrido un aborto durante el mes de agosto. Fueron los servicios sociales, que ya realizaban un seguimiento de la familia, quienes dieron la voz de alarma y pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta Alberche del Caudillo para hablar con los vecinos e intentar contactar con la familia de la mujer. El equipo localizó su vivienda y logró hablar con ella, aunque no quiso dar explicaciones, salvo comentar cómo se encuentra, aclarando: "Estoy mejor."

Vecina de Alberche del Caudillo: "Nosotros no sabemos nada, nos enteramos por los medios de comunicación."

Además, conversaron con vecinos de la zona, quienes relataron lo ocurrido ayer con la llegada de la Guardia Civil: "A mí me avisaron de que algo pasaba porque estaban la Guardia Civil y la funeraria. Nos imaginábamos que algo había ocurrido, pero luego nadie nos dijo nada. Nosotros no sabemos nada, nos enteramos por los medios de comunicación".

Una vecina explicó si la mujer tiene más hijos: "Tiene dos hijas y un hijo, pero el niño no está con ella, está con la familia del padre. Ella no hace vida por aquí, sale muy poco".