Felipe falleció presuntamente tras recibir una brutal paliza propinada por su propio hijo. El joven fue ingresado en prisión, pero este jueves 11 de septiembre la jueza ha decidido ponerlo en libertad al no existir riesgo de fuga. 'El programa de Ana Rosa' ha podido escuchar por primera vez al video con audio de la agresión que terminó con la vida de Felipe.

En el video se puede ver y escuchar cómo dos de sus hijos entran corriendo a la tienda, aprovechando que no hay clientes, y van directos a la trastienda. Sin mediar palabras, su hijo empieza a golpearle. Durante la paliza, su hijo le decía: "¿Quieres otra? ¿A que no? Sinvergüenza". Mientras su hijo le pegaba, su hija aprovechaba para decirle: "Como vuelvas a hablar mal de mi madre, te comes otra, y eres gentuza". Todo esto se lo repiten varias veces durante la paliza.

Las conclusiones de la investigación: "Se usa la palabra homicidio, y ese cree que el detonante fueron las plazas de parking"

Además, se desvela cuál puede ser el motivo de la agresión, mientras avisa a su hermano de que tienen que irse: "Y los parkings nos los dejas libres. Felipe, ya vámonos rápido". Son unas plazas que el padre estaría alquilando y que no entraron en el reparto de bienes del divorcio de Felipe con la madre de sus hijos. En el video se ve cómo Felipe, tras la agresión, consigue salir a la calle y dice sus últimas palabras antes de perder el conocimiento: "Han venido a pegarme".

Paco Sánchez, reportero del programa, explica las conclusiones de la investigación: "Queda acreditado el móvil económico y el control patrimonial que los hijos querían ejercer sobre su padre. Hablan de un resentimiento y un conflicto prolongado en el tiempo.

Sobre ese video, los investigadores ven amenazas explícitas de los hijos, voluntad previa de hacer un daño grave, ven una acción conjunta entre los dos hijos y que eran conocedores de la patología que tenía su padre de los problemas cardíacos, que podían provocar la fatalidad. Se usa la palabra homicidio, y ese cree que el detonante fueron las plazas de parking".