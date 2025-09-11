'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con un expresidiario y asesor de reos sobre Santos Cerdán

Santos Cerdán permanece en prisión desde el 30 de junio y, desde el inicio de su estancia, su situación ha estado rodeada de polémica debido a los presuntos privilegios y el trato preferente que estaría recibiendo en el centro penitenciario. Estas circunstancias han desatado críticas por la aparente diferencia de trato respecto a otros internos y por la gestión de la propia institución penitenciaria.

'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con un expresidiario y asesor de reos que explica el trato que recibe Santos Cerdán en prisión: "Ahí está Cerdán y el director le está limpiando los zapatos a Cerdán para que nadie moleste a Cerdán, para que no salga información de Cerdán, para que ningún preso se acerque a Cerdán... le falta que le pongan el jacuzzi. Salieron las fotos de Cerdán y el director ha puesto mucha seguridad para que eso no vuelva a pasar".

Sobre los privilegios que disfruta Santos Cerdán dentro de la cárcel, comenta: "El abogado va a verle muy a menudo, la mujer también. El abogado entró, habló con él, estuvieron un buen rato hablando, echándose unas risas además, y luego pues se fue. Va vestido con ropa más normalita, la imagen que quiere dar es de 'mira qué mal lo estoy pasando'. Yo te digo que Cerdán tiene teléfono".

Añade sobre los privilegios que tiene Cerdán desde el primer día en la cárcel: "Los primeros días iba escoltado por los funcionarios. Le pusieron el ala para él solo, se le pintó la celda, los presos se quedaron sin ducharse para que él se duchara. Tiene más privilegios que otros internos. En un módulo de respeto, que es donde está Cerdán, hay más calidad de vida: todo está más limpio y hay silencio. Hay normas. Tiene un horario más amplio y más libertad que en un módulo normal. Lo que hace es juntarse con lo mínimo posible de gente, no hablar con nadie. Como tiene dinero se porta bien con algunos para tener a la gente contenta".