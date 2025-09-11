Francisco Camps, sobre su candidatura al PP valenciano: "Le ofrezco al partido ganar por mayoría absoluta"

Francisco Camps habla con 'El programa de Ana Rosa' tras postularse para las primarias contra Mazón

Francisco Camps siempre se declaró inocente

Francisco Camps ha anunciado su regreso a la política presentando su candidatura para liderar el PP valenciano en un acto ante 400 personas. Durante su intervención, el político afirmó: "Soy el único militante del Partido Popular valenciano que dice que quiere presidir el partido".

'El programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con Francisco Campas para que explique por qué cree que es necesaria una alternativa a Mazón: "El 9 de julio anuncié públicamente que quería postularme para presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Creo que tenemos que dinamizar el partido, que desde hace unos años está bajo una sensación de falta de potencia y de presencia, que los militantes vuelvan a participar en el día a día del partido y que recuperemos la convicción de ir hacia lo que es el ADN del partido: ganar por mayoría absoluta. Ese es mi propósito. Eso es lo que le ofrezco yo al PP, ganar por mayoría absoluta".

Francisco Camps: "Hoy está votando sobre un 10% de la militancia del partido, en mi época votaba un 80%"

También habla sobre el apoyo que tiene para postularse a presidir el partido: "Pretendo que el apoyo venga de mis compañeros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cuando haya un congreso regional al que me pueda presentar como candidato. A partir de ahí, poder preparar el año 2027, que es el gran año del presente y futuro de nuestro país".

Además, resalta la importancia de la militancia: "Lo importante es que el militante vote. Hoy está votando alrededor de un 10% de la militancia del partido, en mi época votaba un 80%. Hay mucha gente que en estos momentos no está en la actividad diaria del partido".