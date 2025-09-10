Víctor de Aldama ha acudido al plató de 'El programa de Ana Rosa' en pleno terremoto político

La entrevista completa de Ana Rosa Quintana a Víctor de Aldama tras el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán

Compartir







Una vez más y en pleno terremoto político, Víctor de Aldama ha visitado este miércoles el plató de 'El programa de Ana Rosa' para dar nuevos datos de la trama de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez y responder a Leire Díez.

Sobre la entrevista concedida a Telecinco por Carolina Perles, la exmujer de Ábalos, en la que aseguró que Aldama les había proporcionado entre 2 y 3 millones de euros a Koldo y a Ábalos, el entrevistado lo ha confirmado: "Es mi palabra contra la de ellos. Creo que está más que demostrado por el incremento patrimonial del señor García y los gastos del señor Ábalos. Es dinero en efectivo y el dinero en efectivo es demostrar que se ha entregado. En este programa se han visto por fin las imágenes de los sobres que tanto se habían demandado y que tanto se había pedido que salieran".

A la pregunta de dónde está el dinero, Aldama a respondido: "Creo que Carolina dio una pista bastante importantes. Hizo muchos viajes como a Guinea Ecuatorial, Francia, Colombia, República Dominicana... Yo no sé dónde está el dinero porque el dinero se le daba en España y nunca fuera del país".

Además, se ha pronunciado sobre el recurso de Santos Cerdán para su excarcelación en el que se alguna manera le echa la culpa a Aldama: "Sus abogados deberían ser más profesionales y leerse la prensa. Los hidrocarburos son tres años después de que Ábalos haga una carta para el señor Guaidó, por lo que no entiendo el escrito ni de lo que están hablando cuando no tiene nada que ver con los hidrocarburos".

Estoy 100% seguro de que ha habido financiación ilegal del partido

Cuando le han preguntado si ha habido financiación ilegal, Aldama ha sido claro: "Por conversaciones con el señor Koldo y el señor Ábalos, yo tengo claro que parte del dinero que se les daba iba para el partido. No sé cómo lo canalizaban o lo metían dentro del partido y sé que ha habido otras financiaciones ilegales de las que no puedo hablar porque están judicializadas".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sobre la implicación de Pedro Sánchez en esta trama de corrupción, Aldama también ha sido conciso y contundente: "Tengo pruebas y las he presentado. El presidente lo sabe todo ¿Tú crees que no sabe que sus secretarios de organización y el propio Santos Cerdán no sabían lo que hacían? Al igual, el presidente del Gobierno sabía que la vicepresidenta de Venezuela venía el día de Autos a Madrid y es el presidente y Marlaska los que llaman a Ábalos para que acuda al aeropuerto y han mentido en todas las comparecencias".

La entrevista completa de Víctor de Aldama, en 'El programa de Ana Rosa'

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La vinculación de Zapatero también está más que probada para Víctor de Aldama: "Está vinculado con la financiación ilegal. Si Estados Unidos se está planteando no dejarle entrar, será porque tienen pruebas. Sé para qué fue a ese viaje perfectamente y conozco la información en su totalidad de esa reunión, pero no sé todavía si puedo hablar de ella porque tengo que consultarlo con mis abogados".

Aldama ha respondido a la última entrevista de Leire Díez en 'El Programa de Ana Rosa' en la que aseguró que no le conocía: "Para tomar un café conmigo primero tendrá que quitar esa denuncia que tiene contra mí. Si no es nadie y solamente es una militante, entonces tampoco entiendo que la pongan escolta porque me tiene miedo. Me parece increíble toda la sartas de mentiras y todo lo que dijo ayer y no sé cómo se le sigue dando pie a esta señora".