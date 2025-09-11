Mujer herida en pelea entre dos familias en Toledo: "Me quieren matar y estoy amenazada de muerte"

'Vamos a ver' habla con la mujer herida en una pelea entre dos familias en Toledo

Una disputa entre dos familias en el barrio del Polígono, en Toledo, terminó con una mujer herida, que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Fuentes oficiales apuntan a un tema de drogas. Actualmente hay dos detenidos y el barrio se encuentra lleno de presencia policial, ya que las dos familias viven una frente a la otra.

'Vamos a ver' ha podido hablar con Joana, la mujer que tuvo que ser ingresada en el hospital por una pedrada en la cabeza: "Había un chico amenazando con una katana que buscaba a otro chico de aquí. Estuvo amenazando con que nos iba a matar a todos. Su mujer se puso muy alterada y yo, que la conozco de vista, le dije 'vamos a hablar', entonces ya se me enganchó y su marido vino también a por mí. Me querían matar y estoy amenazada de muerte".

Abraham, implicado en la pelea entre dos familias: "Ellos se dedican al tráfico de drogas y por eso vienen todos estos problemas"

Además, el programa ha hablado con Abraham, otro de los implicados en la pelea, quien explica por qué venían a por él: "Por venta de droga, por 60 euros. Esto no viene de ahora, viene de hace ya dos meses. Tuve un encuentro con él y estuvimos ahí como peleando, y les tiré unas piedras yo a él y entonces ahí se quedó la cosa hasta el día de ayer, que entró muy rabioso y se puso a insultar a todo el mundo".

Abraham también explica que el motivo de los enfrentamientos entre las familias viene de que se dedican al tráfico de drogas: "Ellos se dedican al tráfico de drogas y por eso vienen todos estos problemas".