Antonio, padre del niño de Morón, denuncia la impunidad de la madre y la falta de búsqueda de su hijo.

Cuatro años sin Antonio David, el menor de 15 años de Morón: los "delirios místicos" de su madre y la desaparición de su cadáver

Se cumplen cuatro años de la desaparición de Antonio David Barroso Díaz, un adolescente de 15 años con una grave discapacidad y cuyo rastro se perdió en 2021, cuando su madre, Macarena Díaz, emprendió un viaje con él. Posteriormente, la mujer declaró que había dejado los restos del menor en un contenedor de basura en Madrid, pero a pesar de las investigaciones y de la búsqueda incesante de los agentes, el cuerpo continúa sin ser localizado.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Antonio y María, padre y abuela del niño de Morón. Antonio explica que lo que más le indigna es que la madre esté en libertad y que se hable de homicidio imprudente: "Lo más indignante es que de mi hijo no se ha hablado nada, solo de ella, defendiéndola a ella y a mi hijo nadie le defiende, nadie lo busca y nadie hace nada por él. Tampoco nos informan de nada, nadie me ha llamado ni me ha notificado nada desde que mi hijo desapareció".

Antonio: "Yo me he tenido que ir a trabajar a otro pueblo, porque donde trabajo ella aparece por ahí provocándome"

Además, describe la situación actual con la madre de su hijo: "Yo me he tenido que ir a trabajar a otro pueblo, porque donde trabajo ella aparece por ahí provocándome. Si la fiscalía o el juez lo ven normal, yo no lo veo así, ¿Cómo tengo que irme de mi pueblo si esa mujer ha hecho eso a mi hijo y viene a buscarme para provocarme?".

También habla sobre los problemas mentales de su exmujer: "Me enteré el 13 de septiembre de hace cuatro años, por una llamada telefónica de mi hija diciéndome que me iba a contar toda la verdad. Si tienes un trastorno bipolar y tomas medicación, nadie sabe que lo tienes, pero mi hija lo sabía y por eso me llamó llorando para contarme la verdad. Si mi hija me lo hubiera contado antes, mi hijo seguiría vivo".