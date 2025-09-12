Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 17:11h.

El programa de Joaquín Prat ha mostrado la delincuencia que existe en las calles de este barrio madrileño

Nacho Guerreros denuncia la inseguridad ciudadana de su barrio, Lavapiés, en Madrid: "Están aquí para hacer el mal"

Compartir







La inseguridad se ha convertido en el principal problema del barrio madrileño de Lavapiés. Los vecinos y los comerciantes del lugar no han parado de denunciar robos, amenazas, peleas, trapicheo de drogas y agresiones a plena luz del día.

Ante la delincuencia y el miedo que se ha asentado en Lavapiés, los residentes han recurrido a sprays de defensa o directamente están evitando salir de casa a ciertas horas de la noche. El programa ha mostrado el temor de la gente en este barrio madrileño con varios testigos.

PUEDE INTERESARTE Un vigilante de seguridad de un centro de menores de Villanueva de la Serena, enviado a prisión por violar a una menor de 14 años

El reportaje con la Policía Nacional

La Policía Nacional se encuentra las 24 horas del día y los siete días de la semana luchando contra esta delincuencia que amenaza a los vecinos. 'El tiempo justo' ha acompañado en una patrulla a varios agentes para conocer cómo realizan su trabajo.

"Vamos siempre pendientes de lo que nos pueda ocurrir en el momento en la calle, que nos requiera algún ciudadano, y cualquier servicio que nos entre a través de nuestra emisora", ha señalado uno de los policías mientras conducía el coche patrulla.

En las imágenes que ha enseñado el programa de Joaquín Prat, los policías han tenido que ir a una misión en una de las calles. El reportero ha informado en todo momento de lo que sucedía y se han bajado del coche junto con los agentes para presenciar un altercado.

Otro coche de policías se llevaba detenido a una persona. Un hombre, de forma violenta, habría mordido a uno de los agentes. "Ha sido un momento de nerviosismo", ha contado el periodista que acompañaba a la Policía Nacional en su trabajo.