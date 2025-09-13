La Policía Local ha detenido al conductor ebrio que ha arrollado a dos operarios de Aguas de Lorca en la calle Santa Paula

Un operario de 50 años de una empresa municipal que se encontraba trabajando en una calle del centro de Lorca (Murcia) ha muerto y otros dos hombres han resultado heridos tras ser embestidos este sábado por un turismo, cuyo conductor y ha sido detenido por la Policía Local tras dar positivo en el control de alcoholemia.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 10:00 horas cuando el fallecido y uno de los heridos, operarios de Aguas de Lorca, estaban trabajando en una arqueta de alcantarilla en la calle Santa Paula de la localidad. El trabajador herido tiene 59 años. Un coche negro que circulaba a gran velocidad ha perdido el control en una curva y se los ha llevado por delante.

El Consistorio de Lorca ejercerá acciones legales

Después de arrollarlos, el vehículo ha terminado impactando contra otro automóvil que le precedía en la marcha y cuyo conductor, de 58 años, también ha resultado herido.

Los tres han sido trasladados al Hospital Rafael Méndez de Lorca, donde uno de los operarios ha perdido la vida como consecuencia de las lesiones causadas en el atropello.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha trasladado las condolencias del Ayuntamiento a la familia y compañeros del operario fallecido y ha afirmado que el Consistorio "se une a su dolor y recrimina enérgicamente los hechos".

Asimismo, Gil ha anunciado que el Ayuntamiento ejercerá "todas las acciones legales en defensa de los derechos de la víctima y del compañero que ha resultado herido, deseando la pronta recuperación de éste último y de otro conductor que también se ha visto afectado por la colisión".