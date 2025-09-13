El accidente de tráfico ocurrió a las 23 horas en la calle de la Serrería, a la altura de Martí Grajales

Los sanitarios trataron de reanimar sin éxito al conductor de la moto, que falleció tras el impacto

ValenciaUn motorista de 51 años ha muerto en un accidente de tráfico tras "meterse al carril contrario" y ser arrollado por una furgoneta en Valencia capital, según ha informado la Policía Local.

El siniestro vial se produjo a las 23 horas de este 12 de septiembre, tal y como ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Concretamente en el barrio del Cabañal-Cañamelar.

La víctima mortal iba conduciendo su moto por la calle de la Serrería, atravesándola junto a uno de los cruces que hay en la calle Martí Grajales. Se desvió hacia la izquierda, como explican los agentes "sin motivo aparente".

Sin posibilidad de reanimación

Fue en esa calzada, por donde circulan vehículos en el otro sentido, cuando recibió el fuerte impacto de la furgoneta que iba correctamente. De hecho, en la zona hay incluso semáforos.

Al lugar del suceso se desplazaron dos ambulancias, una de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del SAMU, para atender al conductor que había sido golpeado. Los sanitarios trataron de reanimarle sin éxito.

Las maniobras de RCP y otras de estabilización no dieron resultado, por lo que confirmaron su fallecimiento in situ, mientras la Policía Local regulaba el tráfico en esa vía.