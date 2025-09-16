Caso Esther López: paralizado el plazo para presentar los escritos de las acusaciones

La jueza del caso de la joven de Traspinedo alarga el plazo para presentar los escritos por un problema informático

La familia de Esther López reclama la apertura del juicio oral frente al juzgado

Compartir







Nuevo aplazamiento en el caso Esther López. El plazo para remitir los escritos de conclusiones provisionales terminaba este lunes, sin embargo, varias incidencias informáticas han imposibilitado que la defensa de Óscar S., el único investigado, tenga toda la información en su poder, han obligado a reabrir un nuevo plazo, estimado de 10 días.

El pasado julio, la instructora del caso de la joven de Traspinedo abrió el periodo para que las acusaciones solicitaran la apertura de juicio y presentaran sus escritos pidiendo la pena y propuestas de diligencias complementarias en audiencia preliminar. Ese plazo acababa este 15 de septiembre.

PUEDE INTERESARTE Caso Esther López | Los guardias civiles declaran sobre el hallazgo del cadáver

Sin embargo, en una nueva diligencia de ordenación con fecha del pasado viernes, “queda suspendido el citado plazo hasta que se resuelva el problema y se proceda al traslado de las actuaciones”, según informa El Norte de Castilla.

Las acusaciones del caso Esther López

Para la Fiscalía y las partes acusadoras, la muerte de Esther López, hace ya casi cuatro años, fue intencionada. “Los hechos investigados revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de asesinato para la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, Esther López, y de asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro para la Fiscalía, sin perjuicio de otras posibles calificaciones como delito contra la integridad moral o la seguridad del tráfico”, según reflejaban los razonamientos jurídicos de un auto fechado en octubre del año pasado. En ellos se desprendía la posibilidad de que la muerte de la joven de Traspinedo fuera un homicidio imprudente.

PUEDE INTERESARTE La defensa en el caso de Esther López ve probado que el cadáver no estuvo 25 días allí

Para la Fiscalía, Óscar S. atropelló a Esther López con su vehículo, huyó, la dejó morir y con posterioridad ocultó el cadáver. Un relato de los hechos apoyado por los informes de la Guardia Civil pero negados por la defensa del único procesado, Óscar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde que la jueza instructora apreciara intencionalidad en la muerte de Esther López, el procedimiento ha continuado con la solicitud de más testificales y de nuevas pruebas por parte de la defensa. El acusado se enfrentaría así a un juicio por la Ley del Jurado.