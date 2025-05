"Nos sorprende mucho que la Guardia Civil ni por aire con helicópteros ni por tierra, ni con motos, ni con personal voluntario viera absolutamente nada. Nosotras mantenemos la versión de que no Esther no estaba allí y que hay que seguir investigando para saber qué es lo que sucedió, y si no estaba allí fue colocada, alguien la llevó allí, pero desde luego no fue nuestro representado", ha sostenido la abogada Loreto Sancho, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apostillado que ese rastreo aéreo realizado por el Instituto Armado partió del Polígono de Tuduero y se centró en la zona de la carretera que transcurre entre La Mañana y Traspinedo, "la más lógica, con participación incluso en algunos casos de cincuenta o sesenta vehículos con sus correspondientes ocupantes, personas en bicicleta y hasta drones particulares, según se ha comentado".