El exministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela, que ejerce de abogado de sus hijos en un juicio por lesiones a varios policías, se ha opuesto a anular el procedimiento en el que él a su vez acusa a estos agentes de detener "ilegalmente" a sus hijos, y ha considerado que fueron "maltratados" y "vejados".

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este martes un juicio con acusaciones cruzadas: por una parte, se juzga a los hijos y la nuera del exministro por presuntos delitos de atentado a la autoridad, desobediencia y lesiones a varios policías que les detuvieron tras un incidente en un bar en 2021, y, por otra, los agentes están acusados detención ilegal y lesiones.

La Fiscalía pide año y medio de cárcel para los hijos de Sáenz de Cosculluela, mientras que para la pareja de uno de ellos solicita una multa de 2.160 euros. Para dos de los agentes denunciados pide una multa de 480 euros por delitos de lesiones.

Los abogados de los policías solicitaron la nulidad del juicio

Al inicio de la vista los abogados de los policías acusados han solicitado la nulidad del juicio al considerar que había un "fallo procesal" en la querella. Una petición a la que se ha opuesto el abogado y exministro Cosculluela y que finalmente no ha sido acogida por el tribunal, que ha comenzado a escuchar a los testigos, tanto allegados de los tres arrestados, como agentes que acudieron en apoyo del operativo.

Por un lado, familiares y amigos de los tres detenidos han declarado que fueron atacados por otro grupo a la salida de un bar en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Madrid, la noche del 20 de marzo de 2021.

Estos testigos han relatado que uno de los acusados recibió una bofetada, que desencadenó más agresiones y por las que se alertó a la Policía, y que el otro recibió un golpe en la cabeza que le dejó "sangrando" y "aturdido".

Los acusados declararán este miércoles

Han manifestado además que los agentes de policía que acudieron al lugar no les ofrecieron "ningún tipo de ayuda" y que, en lugar de encontrar a sus agresores, terminaron golpeando y arrestando a los tres acusados. En cambio, dos agentes han declarado tener constancia de que otros policías sí realizaron batidas para intentar localizar a los agresores huidos.

Han indicado que los presentes a la salida del establecimiento estaban "muy alterados", "tenían un comportamiento muy hostil" y de "confrontación", y que uno de ellos refería que era letrado y que su padre era una persona "muy importante". El juicio concluirá este miércoles tras las declaraciones de los acusados.