'La mirada crítica' habla con Gabriel Rufián sobre las medidas del gobierno frente a Israel

Gabriel Rufián critica el escrito del juez Peinado solicitando la imputación de Félix Bolaños: "Es un desastre"

Compartir







Debido al conflicto entre Israel y Palestina, el Gobierno de España ha comenzado a aplicar medidas contra el país liderado Benjamín Netanyahu. Además, ayer se decidió que, si Israel participa en el festival de Eurovisión, España no acudiría a esta cita anual y se empezó a plantear no participar en el Mundial de Fútbol de 2026 si llegase el caso.

Para hablar de todas estas medidas del Gobierno contra Israel, 'La mirada crítica' ha hablado este miércoles 17 de septiembre en directo con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que ha dejado claro que desde su partido quieren que se rompan relaciones con Israel: "Más que una exigencia nuestra, es de la Comunidad Internacional. La ONU, hace 24 horas, declaró lo que está pasando en Gaza como un genocidio. Se tiene que aislar a Israel como estado genocida y terrorista que es, y eso no te exime de condenar que Hamás es un grupo terrorista, que el 7 de octubre fue un ataque terrorista. Lo que pedimos al Gobierno de este país es que cumpla con sus promesas, y el presidente del Gobierno prometió hace 3 días que iba a romper relaciones con Israel, que iba a prohibir el paso de barcos con armamento israelí por puertos españoles, y se ha quedado en una mera declaración", ha aclarado durante su entrevista con Ana Terradillos.

También ha dado en directo su opinión sobre la postura de Junts frente a este tema: "Yo, hace año y medio, dije que, para sorpresa de mucha gente, el Partido Popular gobernaría el país con el apoyo directo o indirecto de Junts. Hace un año que ya vota con ellos y no pasa nada, como la jornada laboral del otro día."

Además, ha opinado sobre que José Luis Ábalos siga siendo diputado del grupo mixto: "Yo no lo sería, pero no se puede hacer dimitir a un diputado. Ya ha pasado otras veces. Si se demuestra que estamos ante un caso de financiación ilegal, pues nosotros pediríamos que la gente votara y eligiera", ha afirmado con rotundidad.

PUEDE INTERESARTE Sueldo alto y jornada laboral cómoda: el trabajo poco demandado que te asegura estabilidad laboral

La respuesta de Míriam Nogueras a las palabras de Rufián

Ante las palabras de Rufián en 'La mirada crítica' en la que ha asegurado que el PP volverá a gobernar el PP con el apoyo de Junts, Nogueras ha dicho: "Es una cantinela que llevo tiempo escuchando. Cuando repites esto es porque no tienes argumentos para defender absolutamente nada más".