Junts pacta con Pedro Sánchez la obligatoriedad para las grandes empresas de atender en catalán a los clientes, una reforma legal que afectará a las compañías con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros.

Tras este polémico pacto, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Gobierno, que ha explicado en directo los motivos de su exigencia al gobierno de Pedro Sánchez.

Después de que la CEOE asegurase que esta medida es una "intromisión en la decisión de empresas privadas", Nogueras ha respondido: "Creo que el impuesto a las eléctricas que querían colarnos hace unos meses en más una intromisión que esta medida. Poner en valor la riqueza de las lenguas tendría que ser lo más normal. Nosotros tenemos los mismos derechos lingüísticos que el señor Garrido", ha respondido.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts: "Nadie nos ha hablado de presupuestos"

"Para nosotros el catalán es nuestra lengua materna y yo vivo traduciendo al castellano. Para nosotros nuestro día a día es en catalán y nos dirigimos a las empresas de servicios a las que pagamos como todos en nuestra lengua, obteniendo muchas veces como respuesta que no nos entienden. Dentro de un tiempo se habrá normalizado que nos respondan en una lengua que además es oficial", ha continuado explicando la portavoz de Junts.

Cuando Ana Rosa Quintana ha resaltado que le parece lícito que su partido pida lo que sus votantes quieren y que lo que no ve normal es que el Gobierno haga lo que antes de las elecciones calificaba de "imposible", Nogueras ha respondido: "Por eso nosotros durante la campaña dijimos que no haríamos a Sánchez presidente porque era un no a todo y después del 23-J cuando los votos de Junts eran imprescindibles, pasó de un no a todo a un sí a todo. Yo no sé si este gobierno español está haciendo lo que hace por necesidad o porque cree que es necesario, pero la certeza que tengo es que desde Junts estamos consiguiendo cosas que fuera del reino de España y que aquí ni se soñaban", ha apuntado.

Sobre cuándo va a durar el Gobierno gracias a su apoyo, Nogueras ha respondido: "Nosotros hemos sido super claros y hemos dicho que vamos carpeta a carpeta y no firmamos ningún compromiso. Mientras nuestros votos sigan valiendo, nosotros frenaremos aquellas políticas que empobrecen a la clase media en especial de Cataluña y apoyando aquellas que ayudan y hacen que Cataluña pueda progresar, que también tengo que decir que no son muchas".

A la pregunta de si vamos a tener presupuestos, la portavoz de Junts ha explicado: "A nosotros nadie nos ha hablado de presupuestos ni nos ha preguntado. En los medios de comunicación ellos hablan, pero a nosotros nadie nos ha dicho nada".

Ante las palabras de Rufián en 'La mirada crítica' en la que ha asegurado que el PP volverá a gobernar el PP con el apoyo de Junts, Nogueras ha dicho: "Es una cantinela que llevo tiempo escuchando. Cuando repites esto es porque no tienes argumentos para defender absolutamente nada más".