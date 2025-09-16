Sueldo alto y jornada laboral cómoda: el trabajo poco demandado que te asegura estabilidad laboral

La construcción vive un boom en Madrid, pero faltan gruistas, uno de los perfiles más demandados. El sector ofrece salarios muy por encima de la media y buenas condiciones, pero apenas atrae a jóvenes.

Actualmente, la construcción vive un auténtico boom en España. En Madrid, la falta de gruistas se ha convertido en un problema, ya que este perfil profesional es uno de los más demandados en los portales de empleo y no hay suficientes trabajadores para cubrir la alta demanda del sector.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Antonio Beas, gerente de una empresa de grúas, quien explica las claves de esta escasez de profesionales: "Se junta un poco todo, hay un boom de la construcción y faltan trabajadores. Ahora mismo la gente joven no está acudiendo a este sector. En mi empresa, por ejemplo, el más joven tiene 29 años, el siguiente ya tiene 35 y de ahí para arriba. No viene gente joven al sector. De hecho, no conozco a nadie cuyo hijo haya seguido los pasos de su padre en esta profesión".

José Antonio Beas: "Creo que lo que ocurre es que no está de moda, porque las condiciones son buenas"

También aclara cuáles son las condiciones laborales: "Creo que lo que ocurre es que no está de moda, porque las condiciones son buenas. Si el salario medio en España es de 1.800 euros, aquí se cobra bastante más. No es un problema de sueldo, no es como los camareros que entiendo que están mal pagados y hacen jornadas larguísimas. Aquí se trabaja ocho horas con un salario por encima de la media. Sí es cierto que hay un componente de riesgo porque, por ejemplo, en las grúas torre hay que subir hasta 50 metros, pero todo se hace con medidas de seguridad".

Por último, Beas lanza un mensaje a los jóvenes: "Me gustaría aprovechar esta ventana para animar a aquellos que no quieran seguir estudiando, no solo existen las grúas torre, también están los camiones grúa y las autopropulsadas. Todos necesitamos personal".