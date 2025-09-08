Martín Pérez Aranda, edil y marido de la alcaldesa, protagonizó un episodio que se ha vuelto viral en redes

El concejal parece lanzarse desde el escenario con una patada en el aire, aunque el político asegura que "se resbaló"

El Ayuntamiento de Moncada, en Valencia, se ha visto envuelto en una polémica tras la insólita reacción de un concejal socialista durante las fiestas locales. Martín Pérez Aranda, edil y marido de la alcaldesa, protagonizó un episodio que se ha vuelto viral en redes sociales: tras escuchar insultos contra el presidente del Gobierno por parte de un grupo de jóvenes, el concejal se lanzó desde el escenario con una patada en el aire, en lo que parecía un intento de enfrentarse a ellos.

Las imágenes muestran cómo, minutos antes, los mismos jóvenes ya le habían gritado “rojo”, a lo que Pérez Aranda respondió con un corte de mangas. Después, cuando los insultos subieron de tono, el edil saltó contra ellos, desatando un alboroto entre el público. Aunque el propio concejal sostiene que se resbaló y que los chavales lo sujetaron al caer, la grabación refleja un salto con impulso que difícilmente parece accidental.

El PP de Moncada pide la dimisión del edil

El PP de Moncada (Valencia) ha pedido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, Martín Pérez Aranda (PSOE), tras un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad este sábado.

En una publicación en sus redes sociales, la formación política ha compartido un vídeo en el que se observa a Pérez Aranda saltar desde el escenario mientras se escuchan insultos contra Sánchez por parte de algunos asistentes a la verbena.

El partido ha aseverado que el edil "no puede continuar ni un día más como concejal" y "debe dimitir inmediatamente". "El vídeo habla por sí solo", ha subrayado.

"Cortes de manga a los jóvenes que se encontraban bajo el escenario y una agresión que no puede quedar impune. Sentimos el mimso bochorno y vergüenza que toda Moncada tras este desagradable suceso", ha concluido.