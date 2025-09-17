La menor que sufrió graves quemaduras en una casa okupa de Las Palmas en julio afirma que el joven con el que estaba trató de salvarla

El joven al que se acusaba de haber quemado a una menor en Las Palmas de Gran Canaria llevaba todo el verano en prisión. Su detención fomentó protestas de Vox en las calles porque era un inmigrante marroquí. Sin embargo, ahora el testimonio de la joven, que ha estado ingresada todo este tiempo con quemaduras muy graves, ha dado la vuelta por completo a la investigación. Según ha explicado, él le salvó la vida.

Según informa Miguel Noya, "lo ocurrido en julio ha pasado de un posible caso de violencia de género a un accidente producido porque la pareja estaba fumando sobre un colchón que se habría prendido fuego". Este vuelco en la investigación se produce porque la víctima, una joven de 17 años tutelada, ha ido recuperándose de las graves quemaduras que presenta y ha podido dar su versión de los hechos, exculpando al marroquí, que incluso le habría ayudado.

Con este testimonio y los informes periciales y médicos, el juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido ponerlo en libertad, aunque, eso sí, con algunas medidas, puesto que se le podría imputar un delito imprudente.

Vox convocó una manifestación para vincular la supuesta agresión con la inmigración ilegal

El incendio de la discordia; una menor tutelada se escapa de su centro y acaba en una casa okupa donde sufre quemaduras en el 50% de su cuerpo. Posteriormente, encarcelan a un inmigrante como supuesto agresor. En las redes sociales comenzaron a acumularse mensajes antiinmigración con el respaldo de Vox, un ambiente caldeado tras los disturbios de Torre Pacheco, en Murcia, donde grupos radicales se lanzaron a la caza de magrebíes.

Al día siguiente del incendio en Gran Canaria, Vox convocaba una concentración para vincular la supuesta agresión a la joven con la inmigración ilegal. "La violencia, la criminalidad, que está asociada, aunque muchos lo quieran negar, con la inmigración ilegal", dijo el diputado Alberto Rodríguez.

Pero ahora el juez saca de la cárcel al joven marroquí, porque su declaración coincide con la de la víctima; intentó socorrerla para evitar las llamas y en el auto justifica que el primer informe médico apuntó que las lesiones habían sido causadas por un líquido inflamable vertido sobre ella.