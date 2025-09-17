Muere tras esperar una ambulancia 47 minutos: "Discutían si el accidente había sido en Murcia o en Alicante"

Muere por la tardanza de una ambulancia: "Discutían si el accidente había sido en Murcia o en Alicante"

La familia denuncia que se discutió durante más de 30 minutos si el accidente se había producido en Murcia o en Alicante

Antonio era un hombre de 70 años con una gran pasión: la bicicleta. Este bombero jubilado ha muerto tras caerse de la bici en Vereda del Reino, Murcia. La ambulancia tardó 47 minutos en llegar a socorrerle porque en el centro de coordinación discutían si el accidente había ocurrido en Murcia o en Alicante.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Raúl, uno de sus hijos, que ha dejado claro que la familia emprenderá medidas legales: "Lo único que ha fallado es que mi adre ha muerto por una injusticia de una línea imaginaria entre dos Comunidades Autónomas cuando había un centro y una Unidad Móvil para salvar a mi padre a tres minutos de aquí", ha denunciado en directo.

"Las lesiones no eran mortales, pero lo fueron por el tiempo que pasó hasta que el 112 le mandó una ambulancia a mi padre", ha continuado explicando Raúl.

Sobre si fue decisivo el lugar exacto en el que Antonio sufrió el accidente o si se equivocaron en el tipo de ambulancia que enviaron a socorrerle, el hijo del fallecido ha explicado: "Según hemos investigado, la tardanza fue lo primero que le quitó la vida a mi padre. El que estaba de responsable no se sabía el protocolo y solo pensaba en qué sitio había caído", ha aclarado en directo.