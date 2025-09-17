Profesor condenado por acoso que sigue ejerciendo: "En otro centro, ajustaron mi horario para que siempre hubiera otro docente en mis clases"
'El programa de Ana Rosa' conoce las versiones de la familias y del profesor
A golpes con el profesor que acosó a su hija menor de edad
Los padres de alumnos de un colegio en Palma de Mallorca están en pie de guerra contra un profesor condenado por acoso a un exalumno menor de edad. Más de 130 personas han solicitado la suspensión cautelar del docente. Aunque fue condenado en el juicio, no se le inhabilitó para ejercer.
En 2022, tras la denuncia, el profesor estuvo desaparecido durante diez días. Posteriormente pidió perdón, alegando que se trataba de una actuación artística que se le fue de las manos. Actualmente ha recurrido la sentencia. Este curso ha solicitado una plaza en un nuevo centro, donde los padres ya conocen sus antecedentes y no quieren que esté cerca de sus hijos.
‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con el profesor, quien declaró: "Se oponen a que trabaje en este centro. Puedo entender que les genere dudas. Creo que sería bueno que habláramos. Esta situación no es cómoda para mí ni para ellos, y lo mejor sería afrontarla juntos. El año pasado, en otro centro, ajustaron mi horario para que siempre hubiera otro docente presente en mis clases."
Profesor condenado por acoso: "La conversación con este alumno está totalmente descontextualizada"
También se refirió a la denuncia presentada por los padres de un niño por acoso: "No tiene nada que ver con acoso de carácter sexual. La conversación con este alumno está totalmente descontextualizada. No ocurrió en un entorno escolar. No es cierto que haya sido condenado por acosar a un exalumno; fui condenado por acosar a una persona que en el pasado fue mi alumno. Por nuestra afición común al pádel, acabamos convirtiéndonos en amigos."
Sobre su desaparición, explicó: "En ese momento publiqué una canción sobre el suicidio que no fue bien entendida. Se me ocurrió una idea que no fue buena y se me fue de las manos."
Por otro lado, el programa también entrevistó a Biel, padre de un alumno del nuevo centro, quien comentó: "Él ha enviado correos a la asociación de padres, y la respuesta ha sido que su abogado contacte con nuestra abogada. Nosotros no tenemos nada que hablar con este hombre. Mantener conversaciones por redes sociales con alumnos no es normal, él mismo se delata."