Viuda de Toño, el ganadero asturiano de 60 años muerto en Ribadesella: "Igual pensaron que teníamos dinero"

La muerte de Toño sigue siendo un misterio en Ribadesella, Asturias, donde el ganadero falleció tras recibir una brutal paliza en su propia casa. Según las únicas testigos, su esposa y su cuñada, dos encapuchados fueron los responsables de golpearlo hasta provocarle un paro cardíaco. La investigación se complica debido a la falta de grabaciones, la ausencia de un móvil aparente y varios detalles que no terminan de encajar para dar con los responsables del asesinato.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Mar, la viuda de Toño, quien fue testigo de lo ocurrido y relata lo sucedido: "Vi a dos hombres entrar en casa y vi la agresión. Le pusieron una manta que tenemos en el sofá porque Toño tiene mucha fuerza. Yo me tiré a ellos porque Toño me decía que no podía respirar, fui a quitarle la manta pero ellos me tiraron a mí".

Mar, viuda de Toño: "Nosotros no tenemos problemas con nadie, solo luchamos por la ganadería"

Mar explica lo que les contó a los policías: "Les conté lo que vi ese día, que entraron con Toño, le pusieron la manta en la cabeza y preguntaban por el dinero, igual pensaron que teníamos dinero. Yo les pedía que le soltaran la cabeza porque no podía respirar. Ellos hablaban en español y todo el rato preguntaban por el dinero, pero solo teníamos el dinero con el que íbamos a ir a comprar. No sé cuánto duró, pero en cuanto llegó mi hermana se fueron corriendo."

Por último, Mar asegura que Toño no tenía problemas con nadie: "Nosotros no tenemos problemas con nadie, solo luchamos por la ganadería. Solo tenía problemas familiares con su hermana, pero eso eran cosas de ellos."