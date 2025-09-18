Indignación en Sedaví por un concurso de paellas en el cementerio: "Esto es un despropósito"

El ayuntamiento de Sedaví, en 'Valencia', utilizó un solar del camposanto para organizar el festival de paellas, lo que ha generado gran polémica entre los vecinos.

Los vecinos de Sedaví, Valencia, están muy molestos con el ayuntamiento, al que acusan de falta de respeto por haber utilizado el camposanto del municipio como almacén para un festival de paellas celebrado durante las fiestas locales. En el cementerio se repartieron los kits para la paella, además de las mesas y sillas que luego servirían para el evento. Los vecinos podían recoger allí su kit y, al mismo tiempo, llevar flores a sus familiares, lo que ha generado una gran indignación. En redes sociales se han visto comentarios como "Esto es un despropósito" o "es una vergüenza".

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con el alcalde, quien asegura que, por motivos de seguridad, se tuvo que cortar la calle donde se encuentra el polígono industrial y que, por ello, se optó por esa ubicación. Explica además que la zona utilizada está separada del cementerio, que se trata de un solar que en un futuro podría ser una ampliación del camposanto, pero que por el momento no lo es, y subraya que en ningún momento se molestó a los difuntos.

Un equipo del programa se ha desplazado a la zona para recoger el testimonio de los vecinos. Susana, residente en Sedaví, asegura no comprender la decisión: "Hay sitio en Sedaví para celebrar el festival. Por esta calle pasan autobuses que han tenido que ser desviados porque la cortaron. En vez de hacerlo aquí, se podría haber organizado en otras calles. Donde está el depósito del ayuntamiento, que es un área tan amplia como esta, habría sido mejor opción."

También cuestiona la versión del alcalde sobre la ubicación: "Ese solar pertenece al cementerio, está dentro del recinto, eso es camposanto. Hace unos años, cuando se estaba construyendo el jardín del ayuntamiento y se plantaba césped, no dejaban que los perros pisaran el solar porque era camposanto."