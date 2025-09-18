Miguel Salazar Madrid, 18 SEP 2025 - 17:01h.

A María le llegó a sonar su dispositivo, que avisaba del movimiento de su agresor, unas 600 veces en un año

El sinvivir de las víctimas por los fallos en pulseras telemáticas reconocidos por Fiscalía

María es víctima de maltrato de género. Como tantas otras, notó en su dispositivo los avisos que le notifican de la vulneración de su agresor con respecto a la orden de alejamiento que se le interpuso. Detrás de los fallos telemáticos existe un error en las pulseras antimaltrato que ahora ha denunciado la Fiscalía, que en un informe apunta a que se han llegado a producir sobreseimientos y absoluciones por culpa de esta problemática.

El testimonio de María

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ya ha informado que esas "incidencias técnicas puntuales" se "solucionaron inmediatamente". María relata que en un fin de semana el dispositivo sonó "más de 30 veces". "Estaba sola en el campo", cuenta. Según explica, ningún agrente de la policía apareció en su casa, aunque reconoce que por suerte tiene "una fuerte seguridad como para resistir".

Tras este episodio, decidió denunciar los hechos ante el juzgado de violencia de género. "Me dijeron que no tenía importancia, que no se sabía a ciencia cierta donde estaba", lamenta. Así que decidió "devolver el caso y la Audiencia pidió otra vez enmendar la plana". "De nuevo, el juzgado de violencia de género deniega seguir con el caso porque los aparatos no dan con la realidad de los hechos", explica.

Después de contar su sinvivir -su causa se archivó por falta de pruebas-, María ha querido lanzar una petición en 'El Tiempo Justo'. "Hay muchas cosas que se pueden hacer, entre otras cosas he escuchado que están preparando cosas en el móvil que ayuden a las mujeres las mujeres maltratadas. Siempre tenemos el móvil en la mano, eso sí que no lo perdemos ni de casualidad", comparte. "¿Cuánto dinero nos hemos gastado?", se cuestiona.

El origen de los errores telemáticos en las pulseras antimaltrato se encuentra en el cambio de la empresa servidora. El contrato para gestionarlas pasó de estar en manos de Telefónica a una unión de empresas -Vodafone y Securitas-. Eso supuso que se perdiesen muchos datos históricos y que se notasen fallos en la geolocalización de los agresores, como en el caso de la mujer entrevistada.