La emisión de las últimas imágenes de ‘Supervivientes All Stars’ desde Honduras encendió las opiniones en el plató de ‘El tiempo justo’. Para muchos colaboradores, Adara repite un patrón ya conocido: monta incendios y después adopta el papel de víctima.

Miguel Frigenti fue el más duro: “Adara es egocéntrica, quiere fans, no compañeros. Ha perdido credibilidad y es insoportable aguantar a alguien que siempre quiere ser la estrella”.

Las críticas no se quedaron ahí. Desde el arroz supuestamente quemado hasta su alianza con Toni Espina, varios tertulianos señalaron que todo responde a una estrategia premeditada. “Lo mismo de siempre: primero el drama, luego las lágrimas. Es poco generosa con sus compañeros”, insistió Frigenti.

Belén Ro, la voz discordante

La única que se levantó en defensa de Adara fue Belén Ro. Enfrentada cara a cara con Frigenti, la colaboradora defendió que “Adara es víctima de sus propios compañeros, porque saben que criticarla da protagonismo y votos”.

Para ella, la autenticidad de la concursante es lo que la hace conectar con el público: “Está cocinando, pescando y protagonizando las galas. Es la reina de los realities”.

El cara a cara dejó claro que Adara sigue siendo un fenómeno que genera división: adorada por unos y cuestionada por otros.