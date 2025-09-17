El presentador de ‘El tiempo justo’ comentó las palabras del cantante sobre la muerte de su hermano en ‘Me quedo contigo’, exclusivo de Mediaset Infinity

La anécdota de Joaquín Prat con Robert Redford tras la muerte del actor: “Lo voy a tener siempre presente”

‘El tiempo justo’ vivió uno de sus momentos más emotivos después de escuchar a Lucas González, del dúo 'Andy y Lucas', abrirse en canal sobre la dura historia familiar que ha marcado su vida: la muerte de su hermano, tras años de sufrimiento derivados de un accidente en 1995 que le provocó un 72% de discapacidad.

Con la voz entrecortada, en una entrevista que puedes ver íntegra en Mediaset Infinity, en el programa ‘Me quedo contigo’, Lucas recordó el dolor que supuso prolongar aquel proceso y cómo su familia tuvo que afrontar la difícil decisión de dejar marchar a un ser querido.

La consideración de Joaquín Prat

Una confesión que tocó de lleno a Joaquín Prat, quien quiso compartir una reflexión en directo: “Aún a riesgo de parecer egoísta, muchas veces nos preguntamos si merece la pena prolongar el sufrimiento de alguien solo porque queremos seguir disfrutando de su compañía. Escuchar a Lucas hablar de esto seguro que ha sido liberador para él”.

Los colaboradores también destacaron la valentía del cantante al mostrar su lado más humano. “Se ha hecho mucha guasa con Lucas por el tema de la nariz, y se nos olvida que detrás hay una persona que ha sufrido mucho, con la enfermedad de su hermano y también con la de su padre”, señalaba uno de ellos, subrayando el valor de dar a conocer esas historias íntimas que pocas veces llegan al público.

La entrevista también permitió a Lucas hablar de sus propios problemas de salud, como la cardiopatía que padece, y de las tensiones vividas en su trayectoria musical junto a Andy. Un testimonio sincero y emotivo que ha revelado a un artista distinto, más allá de la música y los focos.