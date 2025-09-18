El problema puntual quedó resuelto a finales de 2024 y “la mayoría” de casos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente”

El Ministerio Público afirma en un comunicado que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento” porque las pulseras no dejaron de funcionar

Los fallos en las pulseras telemáticas desvelados por la memoria de la Fiscalía han levantado ampollas. La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Igualdad no han tardado ni 24 horas en intentar aclarar lo sucedido y han coincidido en destacar, tras la denuncia de los "fallos" detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, que "las víctimas siempre han estado protegidas".

Así lo han precisado después de que la Fiscalía alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de "múltiples fallos" detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio.

"La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado lamenta profundamente la inquietud que una información de la Memoria 2024 relativa al dispositivo Cometa pueda estar provocando en las mujeres víctimas de violencia", ha destacado la Fiscalía en un comunicado.

Hubo problemas puntuales, la mayoría resueltos

Fiscalía ha explicado que hubo "problemas puntuales" debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales. Si bien, ha añadido que "no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo", pero ha recalcado que "el dispositivo funcionaba correctamente".

"En este tiempo, la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato y ponerlo en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género", ha destacado.

También ha reconocido que las "incidencias" generaron la "lógica preocupación" entre los fiscales delegados de Violencia de Género y que es esa "inquietud" la que se refleja en la Memoria, "ya que las incidencias se concentraron en un periodo concreto del año".

En este sentido, ha señalado que "la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente" y que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos.

Mientras, el Ministerio de Igualdad ha indicado este jueves que cuenta "con todos los datos" y ha insistido en que las "incidencias técnicas puntuales" que se produjeron en la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio, "fueron solventadas".

"No se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento, pero el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del agresor respecto a la víctima", ha apuntado.

"La memoria de la Fiscalía de 2025, que contempla esta incidencia, recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación. El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia", ha defendido.

En esta línea, la ministra ha insistido en que "los dispositivos funcionan correctamente, en todo momento han funcionado, y la alarma que se ha generado por algunas noticias que hablan de disfunciones producidas precisamente en la itinerancia de datos del anterior adjudicatario al actual, se solucionaron en 2024". Por otro lado, ha añadido que "el sistema está funcionando a pleno rendimiento" y que las víctimas pueden estar "tranquilas" porque "están protegidas y seguras".

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad se ha puesto en contacto con la Fiscalía para conocer exactamente el número de casos afectados. Así, ha expuesto que los sobreseimientos provisionales se reabrieron "una vez se recuperaron los datos para continuar los procedimientos en curso". "El propio centro de control envió los datos al juzgado correspondiente en cuanto recuperó la información", ha apuntado.

La situación solo afectó en incumplimientos de órdenes de alejamiento no de violencia de género

Igualmente, el departamento de Redondo ha aclarado que esta situación "en ningún caso" ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento. Esta afirmación la comparte también Fiscalía.

Por otro lado, tanto Igualdad como Fiscalía han recordado que el informe técnico de Cometa "no es siempre la única prueba" y han agregado que "puede haber otros elementos probatorios". "A esto se suma, que las trabajadoras del sistema fueron a declarar como testigos, siempre que han sido requeridas por el juzgado", ha subrayado el departamento que dirige Ana Redondo.

Finalmente, Redondo ha dicho que se trata de "un tema de enorme sensibilidad, en el que informaciones imprecisas pueden producir inseguridad en las víctimas y alarma social". Además, ha insistido en que "el sistema funciona" y que los dispositivos telemáticos "salvan vidas a diario".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que España cuenta con "todos los elementos para garantizar la seguridad" de las mujeres víctimas de violencia machista pese a los fallos de las pulseras antimaltrato.

Así ha salido al paso el ministro tras ser preguntado este jueves en Vigo por las "incidencias técnicas" que reconoció el propio Gobierno con estas pulseras con "problemas puntuales" durante el cambio de contrato entre las empresas privadas contratadas para la prestación de este servicio por parte del Ministerio de Igualdad.

Avisaron a Igualdad de los riesgos del cambio de empresa

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exonerado al Ministerio de Igualdad de responsabilidad en los fallos de pulseras de control de maltradores.

"La Ministra de Igualdad ha dado cumplidas explicaciones, el asunto está resuelto, todo puede fallar, pero creo que se han tomado ya las medidas precisas", ha explicado Díaz a preguntas de los periodistas en las Jornadas Confederales de UGT 'Los Nuevos Desafíos de la Prevención'.

Díaz ha admitido, no obstante, "desconocer con exactitud lo que ha pasado", ante la información publicada por El Confidencial sobre la advertencia realizada por María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertando en enero de 2024 a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos que suponía que las pulseras antimaltrato pasasen de una empresa a otra.

Carmona contradice esa defensa de los dispositivos y apunta a tres problemas que se han repetido durante los últimos meses: los agresores pueden quitarse las pulseras con mayor facilidad, el sistema de alertas ha fallado en varias ocasiones y el mencionado error en el volcado de los datos amenaza con provocar el sobreseimiento de distintas causas contra agresores sexuales y maltratadores.

El PP acusa al Gobierno de dejar a las víctimas, desprotegidas

El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Ana Redondo en el Senado y ha acusado al Gobierno de “dejar desprotegidas” a las víctimas e “impunes a los agresores”. “Cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque”, ha afirmado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha cargado contra el Gobierno por la ley del sólo sí es sí y pedir dimisiones. “Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato”, ha dicho en X.