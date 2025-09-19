Miguel Salazar Madrid, 19 SEP 2025 - 17:28h.

Los comerciantes del Mercado de La Línea de la Concepción han dicho 'basta' ante las condiciones "inasumibles" que les ha propuesto el consistorio de la ciudad gaditana tras 4 años de cambios. El origen del conflicto y denuncia se encuentra en las intenciones del alcalde de "privatizar" el mercado, por el que tuvieron que hacer una inversión para adquirir un local.

Más de la mitad de los puestos se han visto obligados a cerrar. Muchas familias acusan al ayuntamiento de llevarles "a la ruina". Si antes del largo proceso existían 70 comercios, ahora solo quedan 30 en activo. La polémica comienza por una reforma, que según Rosana Torres -presidenta de la Asociación de comerciantes de La Línea de la Concepción- era "necesaria", pero no a través de las tácticas que luego se han ido aplicando, según explica en 'El tiempo justo'.

Los comerciantes, en pie de guerra contra el alcalde

"El alcalde dice que el edficio necesitaba una reforma, pero cuando él nos convoca en el palacio de congresos a todos los que estamos aquí, nos dice que llevan sin regular las tasas 20 años y que cuando volvamos vamos a volver pagando un poco más", denuncia en directo.

Tras la reforma, el alcalde "obliga" a los comerciantes a depender de una empresa privada con "condiciones inasumibles". "El concepto de alquiler son 52 euros por metro cuadrado , y ya tuvimos que hacer una inversión grandísima para venir aquí porque los puestos eran pequeños", cuenta Rosana Torres.

La mujer denuncia además que el edil les echa "la culpa" de que la reforma dle mercado no ha terminado aún. "No está terminado por esa incompetencia", aclara. Si no cambian las cosas, en teoría tendrían que pagar "tres veces más" por el espacio que ya ocupaban. "Si me tiene que cobrar mas me lo cobra, pero que no me engañe y menos se me eche encima a La Línea", denuncia Torres. "No somos delincuentes, somos trabajadores", señala.