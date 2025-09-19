La víctima logró pedir auxilio lanzando servilletas con mensajes desde la ventana del piso donde estaba retenido

La madre de David, el joven que permaneció diez días secuestrado en un piso de Puente de Vallecas, ha hablado en exclusiva para ‘El tiempo justo’. Visiblemente afectada, la mujer asegura que su hijo “está asustado, preocupado, no sabe en realidad qué ha pasado… claro que tiene miedo”.

La víctima fue trasladada al hospital tras su liberación. “La policía lo llevó y lo miraron, porque físicamente tenía hematomas”, ha explicado la madre, que confiesa sentirse desbordada por lo ocurrido: “Hay cosas que no son ciertas, y a mi hijo todo esto le supera”.

El secuestro salió a la luz gracias al ingenio del propio David, que, aprovechando un descuido de su captor, lanzó por la ventana varias servilletas en las que pedía ayuda. En ellas escribió mensajes desesperados: “Auxilio, llamen a la policía”, incluso dejó el número de teléfono de sus padres para que pudieran localizarle. Un vecino que recogió esas notas alertó a la policía, que finalmente logró rescatarlo.

Una vecina: “Ponía música y ventiladores para tapar los gritos”

En el mismo bloque donde sucedieron los hechos, los vecinos aún no dan crédito a lo ocurrido. Ana, que vive puerta con puerta con el presunto secuestrador, confiesa que jamás escucharon gritos de auxilio. Sin embargo, sí notaron un cambio en el comportamiento del detenido en los últimos días:

“Siempre trataba de mantener sonidos fuertes encendidos. Ponía la televisión muy alta, videojuegos o incluso un ventilador que hacía muchísimo ruido, sobre todo por las noches”, cuenta. La vecina sospecha ahora que todo formaba parte de una estrategia para ocultar los gritos del joven retenido.

El presunto secuestrador, un hombre con antecedentes y conocido en el barrio por problemas relacionados con las drogas, se encuentra en prisión provisional.