Miguel Salazar Madrid, 18 SEP 2025 - 20:01h.

El tercero del mítico grupo se ha sentado en 'El tiempo justo' para hablar del episodio más duro de su vida

Miguel Cabrera, el tercero de Camela, reconoce que se "arrepiente" de su salida del grupo: "Si mi hijo viviese les pediría volver"

El que fue fundador de Camela, también teclista, Miguel Cabrera, ha hablado en 'El tiempo justo' del momento más duro de su vida. Relata el inexplicable dolor que sufrió con la pérdida de su hijo de 18 años. "Recuerdo en el tanatorio que llegaron Dioni y Ángeles de un concierto.. era la primera vez que hablaba con ellos", comparte.

Fue un 28 de febrero de 2022 cuando a Miguel Cabrera la vida le sorprendió con un golpe que le cambió por completo. "Me llamo un amigo, llegué a Aranjuez y ya vi que no..", relata conteniéndose ante Joaquín Prat. Su hijo falleció tras un accidente de tráfico. En esos días la música le siguió acompañando y tuvo la idea de escribir una canción. "No te preocupes, nosotros la cantamos", le dijeron Ángeles y Dioni. Pese a que la relación con ellos había pasado por varios altibajos -tenían muy poco contacto tras su salida del grupo en 2013-, los tres volvieron a unir sus caminos tras el varapalo.

"El corazón lo tiene una persona"

Pero Miguel Cabrera ha sido ejemplo de humildad y de agradecimiento cuando ha hablado del increíble gesto que tuvo tras la muerte de su hijo. "Llegamos al acuerdo de donar los órganos", relata. "Para que se lo lleve la tierra, mejor donarlo", agrega. El músico comenta que le llegaron muy buenas noticias de esa acción. "Me dijeron en el hospital que ya habían salvado niños entre 5 o 6 personas. El corazón lo tiene una persona", señala.

Miguel Cabrera relata que la canción que ha escrito para su hijo "es para una ONG" en nombre de él. Además, comparte sus tres propósitos con los que quiere homenajearle. Por un lado, quiere ir al río Hudson a despedirse de él. Por otro, lanzar esa canción que le llena de amor y por último, el gustaría quitarse "el negro" que lleva puesto.