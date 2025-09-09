telecinco.es 09 SEP 2025 - 17:32h.

Una joven que pasó por el centro madrileño denuncia en ‘El tiempo justo’ la falta de control, el consumo de drogas y episodios de prostitución entre menores

‘El tiempo justo’ ha difundido en exclusiva las declaraciones de una joven que estuvo internada en el centro de menores de Hortaleza, en Madrid, señalado recientemente tras la agresión sexual sufrida por una menor de 14 años a manos de otro interno.

La exinterna asegura que su paso por el centro fue “un infierno” y denuncia una falta total de control por parte de la administración. En su testimonio, la joven relata que el ingreso fue similar a entrar en una cárcel:

“Te quitan tu ropa, te mandan a ducharte, te dan una bolsa con ropa usada, te hacen una foto de frente y de perfil y te meten en una habitación con un montón de chicas”.

Pese a ser un centro de primera acogida, explica que escaparse resultaba sencillo a través de un baño que daba acceso a un parque cercano, un lugar poco iluminado donde, según su relato, los menores consumían disolventes, se peleaban y practicaban técnicas violentas como llaves de estrangulamiento para luego salir a robar.

Prostitución y abandono

La exinterna también habló de episodios de prostitución entre algunas chicas del centro, que, según ella, era algo “abierto” y conocido: “Muchas veces venían a buscarlas abajo. ¿Cómo puede ser que una menor que esté en un centro pueda hacer este tipo de prácticas?”.

La joven afirma que intentó poner estos hechos en conocimiento de la policía, pero asegura que en respuesta fue derivada a psiquiatría: “Me medicaron y estuve tres meses encerrada, sin comida, sin agua”.

Joaquín Prat sentenciaba tras ver la entrevista que existe una “ausencia clamorosa de planificación y fiscalización” que deja a los menores en situación de abandono y expuestos a episodios de violencia, drogas y explotación.