Los estudiantes recibirán las clases de forma telemática, ante la alerta por temperaturas que rondarán los 40 grados

Avisos por calor, calima y tormentas antes del giro radical del tiempo en España a partir de este fin de semana

Las altas temperaturas en Tenerife, han obligado a las autoridades a suspender este viernes las clases presenciales en siete centros educativos de la isla canaria. Los estudiantes recibirán las clases de forma telemática, ante un evento climático en el que se prevén temperaturas que rondarán los 40 grados.

La suspensión de la asistencia presencial afecta a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Andrés Bello, Teobaldo Power, (Cruz del Señor), Benito Pérez Armas, El Chapatal (Parque La Granja), Las Veredillas (Barranco Grande), y además del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique (Ofra) y de la Escuela Superior de Arte y Diseño Fernando Estévez (Camino El Hierro), según ha informado El Diario de Avisos.

Otros centros tinerfeños han reclamado suspender las actividades presenciales, pero las autoridades educativas solo han autorizado a estos, aunque desde el pasado miércoles está activado el aviso rojo para la zona metropolitana de Tenerife, con previsión de altas temperaturas, que pueden alcanza los 38 grados.

La alerta se extenderá hasta este sábado y las autoridades educativas han informado que se mantendrán vigilantes por si las altas temperaturas continúen la próxima semana, según ha informado el departamento de Educación de Tenerife.

El viceconsejero José Manuel Cabrera, que se reunió este jueves con los equipos directivos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de toda Canarias ha explicado la aplicación del protocolo de actuación ante emergencias por altas temperaturas.