Anomalías térmicas en septiembre: calor veraniego antes del cambio brusco que llega el fin de semana

Norte, centro o sur de España, da igual. Nos encontramos viviendo una anomalía térmica con entre 10 y 15 grados para lo que sería habitual en la segunda quincena de septiembre. En Bilbao, sobra todo y los paraguas se convierten en improvisadas sombrillas. "Para lo que es esta tierra, esto es anormal", asegura una mujer a la sombra.

Pasear por Zaragoza a media mañana, con los termómetros en 36 grados, se convierte en un infierno. Y Valladolid es un peligro para los hipotensos. Ni en la calurosa Sevilla, rozando los 40 grados, pueden con este tiempo. En el colegio Borbolla de la capital andaluza, los padres y las madres compran ventiladores porque las aulas están "a más de 35 grados".

Cambio brusco para el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo que llegará el fin de semana y provocará un descenso brusco del mercurio. Así, el país pasará de máximas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal, hasta este viernes, a temperaturas entre 5 y 10 grados inferiores a las habituales para la época a partir del lunes 22 de septiembre, cuando precisamente comienza el otoño.

A partir del sábado, la aproximación de una vaguada -una lengua de aire frío en altura que incrementa la inestabilidad- marcará el inicio de un cambio de tiempo. Se prevén chubascos que se desplazarán de oeste a este por el norte peninsular, con posibilidad de ser localmente intensos y acompañados de tormenta en el Cantábrico y zonas montañosas del este. Las temperaturas comenzarán a bajar por el oeste, aunque persistirá la incertidumbre sobre la magnitud de este descenso.

El domingo, el descenso térmico se extenderá a la mayor parte del país, con un retroceso acusado de las temperaturas que continuará el lunes. Existe cierta incertidumbre sobre la intensidad de este enfriamiento, pero el lunes podría ser una jornada fría para la época, con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal.