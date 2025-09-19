El Toba, un frutero de Valdeavero, se enfrentará a 98 años de cárcel en su tercer juicio por agresiones sexuales a menores

El acusado se aprovechaba de la amistad de uno de sus hijos con esos chicos para tocarles los genitales, tanto en el comercio como en su casa

Compartir







Valdeavero, MadridEl Toba, como es conocido un frutero de la localidad madrileña de Valdeavero, se enfrentará a partir del próximo miércoles, día 24, a 98 años de cárcel en su tercer juicio por agresiones sexuales a menores, en el que se pide para él la pena más alta, 98 años de cárcel por agredir a una decena de niños.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará este juicio a Cristóbal L.C. la semana que viene después de que en octubre del año pasado se suspendiera y se reprogramara para casi un año después debido al elevado número de procesos que tenía pendiente el tribunal.

PUEDE INTERESARTE Un monitor de Barcelona, denunciado por varias familias de un colegio de Girona

154.000 euros para las diez víctimas

El acusado, que regentaba una frutería en Valdeavero, ya fue condenado en 2023 a 19 años de cárcel, a diez años de libertad vigilada y a no trabajar con menores durante 25 años, por corrupción de menores y agresión sexual a un menor. En febrero de 2024 fue absuelto de los delitos de abuso sexual por embaucamiento a menor de 16 años, corrupción de menores y exhibicionismo por los que estaba acusado por, supuestamente, haber solicitado a una joven de 15 años que le enviara fotos de sus genitales y ofrecerle 100 euros a cambio de sexo.

Ahora se enfrenta al juicio por la causa más grave y mediática, por la que salieron a la luz las denuncias que había contra él, en la que está acusado de agresiones sexuales a una decena de niños menores de 16 años, conocidos de sus hijos, por exhibicionismo y provocación sexual.

La Fiscalía pide para él 98 años de cárcel por cinco delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con violencia o intimidación (diez años cada uno), tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años (seis años cada uno), y dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación (15 años cada uno). Además, en concepto de responsabilidad civil le reclama 154.000 euros para las diez víctimas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Agredía a los amigos de sus hijos

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado residía desde 2004 en Valdeavero, donde desde 2018 regentaba una frutería. Vivía allí junto a sus dos hijos menores de edad que tenían un grupo de amigos con quienes jugaban en la plaza de dicha localidad, cerca del establecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El acusado se aprovechaba de la amistad de uno de sus hijos con esos chicos para tocarles los genitales, tanto en el comercio como en su casa, donde los pequeños acudían a veces. No consta que los hijos del acusado tuvieran conocimiento del comportamiento de su padre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El frutero estuvo privado de libertad por esta causa desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2021 con la prohibición de entrar y residir en Valdeavero y de aproximarse a menos de 500 metros de los menores.