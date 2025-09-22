'El Programa de Ana Rosa' habla con Verónica, víctima de violencia de género, que su exmarido ató a una silla a su hijo

Un niño de ocho años fue atado con múltiples vueltas de cinta adhesiva desde el pecho hasta los pies, sin posibilidad de moverse. El presunto autor de este acto es su propio padre, que grabó toda la escena con su teléfono móvil. En el vídeo, se le ve humillando y vejando al menor, mientras este grita y llora desesperadamente.

El padre envió el vídeo a la madre del niño, quien ya había sido víctima de malos tratos por parte de él. Por esos hechos, el hombre fue condenado y cumplió una pena de cuatro años de prisión. Salió de la cárcel hace tres años, y en un intento de darle una segunda oportunidad, la madre accedió a que pasara tres horas con su hijo. No supo lo que había ocurrido hasta que recibió el vídeo. En agosto pasado, los Servicios Sociales retiraron la custodia a la madre, a pesar de que ella tenía la guarda y potestad del menor.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Verónica, madre del niño, quien denuncia la situación: "Según el Estado español, no ha sido suficiente la tortura que ejerció su padre biológico. Ahora, además, le torturan alejándole de su madre. Me permiten verlo solo una hora a la semana y hablar con él durante diez minutos. Confié en su padre, y ahora los Servicios Sociales han decidido que mi hijo debe estar en un centro de acogida".

Verónica: "La denuncia quedó en nada porque, según dijeron, no se podía demostrar quién era"

También relató lo que hizo tras recibir el vídeo: "Lo denuncié por tortura y vejaciones. No le han hecho pasar ni una noche en el calabozo. No nos han asignado abogado. La denuncia quedó en nada porque, según dijeron, no se podía demostrar quién era. A mi hijo no le han dado atención psicológica, ni a mí tampoco. Y como consecuencia de todo esto, me han retirado a mi hijo".

Finalmente, Verónica explicó el paradero actual del padre: "Se dio a la fuga el viernes. Se fue a Suecia, donde nació y vivió hasta los 16 años, antes de venir a España".