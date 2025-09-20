Compartir







El Ministerio de Igualdad puso en marcha en septiembre de 2024 un «exhaustivo plan de seguimiento» del servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores machistas para «responder de forma inmediata» a posibles incidencias y «poner en marcha posibles mejoras» para mejorar la protección de las víctimas.

Ese plan, según explicaba el Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria, incluía el seguimiento de patrones de incidencias para establecer posibles ajustes y mejoras, información sobre las condiciones y el ritmo de trabajo del personal de Cometa, control de ‘stock’ de las pulseras y reuniones y formaciones sobre el servicio con las fuerzas y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y las unidades de violencia sobre la mujer.

Los testimonios de víctimas y extrabajadores contradicen al gobierno

Los testimonios de las víctimas y de los extrabajadores del centro de control son durísimos y contradicen al Gobierno. En el programa 'Todo es Mentira' un extrabajador lo narraba así: "Teníamos miedo de recibir llamadas de víctimas. Te llamaban llorando y con ataques de pánico. El dispositivo no paraba de pitar y no se sentían protegidas. Y yo no tengo herramientas, qué hago. Si yo estoy vendido, la víctima y su seguridad están comprometidas".

El gobierno y el ministerio lo han escuchado, pero siguen negando lo que ya muchas voces apuntan en primera persona. Un ejemplo de ello era Maite, que vivía aterrorizada. Su expareja se saltó en la orden de alejamiento cientos de veces: "Apagando el dispositivo por la batería, viniendo a mi casa y estando sin cobertura, alejándose del dispositivo", explica. En una ocasión llegó a Otra víctima denuncia que los fallos eran habituales y que tampoco ella se sentía protegida: "Se quitó dos pulseras temáticas, porque tenía por mí una y otra por otra chica. Y en un momento quitó la pulsera".

Unos errores que también provocaban ansiedad a los técnicos que controlan estos dispositivos de protección. Un extrabajador asegura que avisaron al Ministerio de Igualdad desde que empezaron a fallar, pero las mejoras nunca llegaron. Mientras, el gobierno sigue minimizando el problema.

Bernabé (PSOE) tras el fallo de las pulseras telemáticas: "En este momento están funcionando con total normalidad"

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este viernes que las pulseras telemáticas antimaltrato, "en este momento, están funcionando con total normalidad".

Así lo ha expresado Pilar Bernabé en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la polémica de los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores y sobre si las mujeres víctimas han estado en riesgo.

Bernabé ha indicado que sobre la cuestión ha hablado ya el Ministerio de Igualdad y "el Gobierno lo ha explicado". A su juicio, la ciudadanía puede tener "la garantía, la certeza" y "no cabe duda después de las explicaciones que se han dado al respecto" de que "no se haya mantenido el seguimiento de las pulseras".