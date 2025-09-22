'El programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras la investigación de las pulseras antimaltrato que han dado fallos: "Las pudieron comprar en Aliexpress o en el chino de al lado"

Un día más, Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa de este lunes 22 de septiembre con su ya famoso editorial. La presentadora ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras su gestión en el fallo de las pulseras antimaltrato y la última campaña del Ministerio de Igualdad.

"Buenos días. "Por huevos", Este es el lema de la última campaña del Ministerio de Igualdad. Una campaña que aboga por una masculinidad más diversa. Una campaña que ha costado un huevo, nada menos que 1,6 millones de euros. Unos millones de euros que el ministerio de Igualdad no se gastó en las pulseras anti maltrato. Unos dispositivos que el Gobierno compró en los chinos. Ahora la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que es un bulo que las pulseras anti maltrato no funcionasen, y que lo que pone en verdadero peligro a las mujeres no es que no funcionasen las pulseras, sino que es el bulo en sí mismo lo que pone en peligro a las mujeres maltratadas. Es un bulo. Que se lo digan a las mujeres a las que se les presentaba su maltratador en la puerta de su casa sin que saltaran las alarmas. Que se lo digan a los jueces. Este Gobierno instalado en la mentira asegura que es un bulo que recibieran un aviso del Consejo General del Poder Judicial, pero La Razón publica hoy las actas en las que los magistrados avisan de los problemas con el centro Cometa, encargado del seguimiento del servicio, con localizaciones erróneas y manipulaciones de los maltratadores", ha arrancado.

La presentadora ha continuado: "La Fiscalía General del Estado, que depende el Gobierno, también avisó de los fallos, en este caso de la pérdida de datos y de información, que generaron una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones. Ahora la ministra de Igualdad carga contra la Fiscalía señalando que "hizo una valoración sin datos" que "ha generado alarma". Como dice la campaña de Igualdad, tiene huevos como para hacer una tortilla de patata para un barrio entero".

Ana Rosa Quintana: "La ministra pide que no se genere alarma con las pulseras, cuando precisamente lo que tienen que generar las pulseras son alarmas que avisen a las víctima"

"El País publica hoy que la responsable del centro de seguimiento de las pulseras mandó ocultar los avisos para que la Delegación del Gobierno no se enterase de lo que estaba ocurriendo. Incluso felicitaron a los que trampearon la situación de las pulseras. La ministra pide que no se genere alarma con las pulseras, cuando precisamente lo que tienen que generar las pulseras son alarmas que avisen a las víctimas. Mientras el presidente no ha hecho ni una sola mención a las pulseras en todo el fin de semana. Eso sí, desde el Gobierno piden que Pedro Sánchez sea nominado al premio Nobel de la Paz. Durante la presentación de la campaña de Igualdad, la ministra Ana Redondo dijo que hay que "resignificar el término por mis huevismos". Ministra, aplíquese el cuento cuando insista en que los fallos de las pulseras son un bulo. Un bulo con un par de gónadas", ha finalizado antes de dar paso al programa.