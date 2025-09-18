Eran “dos encapuchados grandes y fuertes” explicaba la viuda de Toño que intentó ayudarle

Las últimas palabras de Toño, ganadero asesinado en Ribadesella, a su cuñada: “Dame las manos, no me sueltes”

AsturiasMaría del Mar, la mujer del ganadero apalizado hasta la muerte en las puertas de su casa de Ribadesella también recibió varios golpes de los asesinos de Toño cuando esta intentó defenderle, así lo declaró a la Guardia Civil quienes continúan buscando pistas sobre los autores del suceso.

Eran “dos encapuchados grandes y fuertes” explicaba la viuda a Televisión del Principado de Asturias.

En el momento de la agresión ella se encontraba en la cocina cuando vio cómo los dos individuos golpeaban a Toño, de 60 años, mientras este en el suelo les pedía que le dejasen en paz que no tenía dinero.

La mujer fue golpeada cuando intentaba ayudar a su marido

Cuando salió para auxiliarle “ellos eran muy fuertes, me tiraron, me dieron en la cabeza y me pisaron la mano”, afirma la mujer que asegura “no podía levantarse”.

Fue la hermana de María del Mar, que se encontraba en la casa, pero no vio a los asaltantes, quien llamó a los servicios de emergencia, estos intentaron reanimar al varón, que estaba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

La Guardia Civil ha hablado con el entorno de la víctima para sacar alguna conclusión y poder orientar la investigación que se centra en sus familiares y conocidos como posibles autores del asesinato.

Al parecer Toño, propietario de la ganadería Maella, tenía problemas con sus familiares por una herencia, hecho que investiga la Guardia Civil para encontrar a los autores del asesinato.

Momentos antes del suceso los perros no alertaron con los ladridos por lo que se cree que los encapuchados podrían ser conocidos de la víctima.