“El dinero sigue estando ahí, no se llevaron nada”, afirma la cuñada de la víctima

Las incógnitas sobre el asesinato del ganadero en Ribadesella: quién quería hacer daño a Toño y por qué los perros no ladraron

AsturiasMagdalena Berjón es la cuñada de Toño, el ganadero de 60 años asesinado a golpes el pasado viernes en Ribadesella, quien junto con la mujer de la víctima fueron las dos únicas testigos de la agresión mortal.

Ambas han declarado durante horas ante la Guardia Civil y la mujer del ganadero asegura que fueron dos encapuchados los que atacaron a Toño y le golpearon hasta matarlo a las puertas de su vivienda.

Magdalena fue quien llamó a los servicios de emergencias mientras Toño agonizaba en el suelo por los fuertes golpes y este le pedía “dame las manos, no me sueltes, levántame”, recoge La Nueva España.

La cuñada del ganadero no le levantó porque por teléfono los sanitarios le pidieron que no le moviese por precaución.

“El dinero sigue estando ahí, no se llevaron nada”

“Yo no vi a nadie”, afirma Magdalena, fue solo María del Mar quien vio a dos encapuchados golpearle y huir, pero no robaron nada. “El dinero sigue estando ahí, no se llevaron nada”.

Ninguna cámara de seguridad grabó a estos supuestos asesinos saliendo de la vivienda: "La cámara enfoca para atrás, no para la casa de mi hermana. Sí hay otra cámara, peo tampoco enfoca".

Algo que también extraña mucho es que los perros del fallecido no ladraron ni reaccionaron al ver entrar a dos desconocidos y al presenciar que su dueño estaba siendo atacado. Algunas hipótesis hablan de que los culpables de acabar con la vida de Toño, el ganadero de 60 años, podría tratarse de gente de su círculo cercano.